Con il progetto pilota CSC i dati consumo di tutti i condomini di Como sono a portata di click

Con la EED (Direttiva sull’Efficienza Energetica), le informazioni legate ai propri consumi personali possono essere richieste, da parte degli utenti finali, con cadenza mensile. Per questo risulta necessario centralizzare i sistemi di lettura e renderli facilmente fruibili agli amministratori di condominio e agli utenti finali.

Da questa necessità nasce il progetto pilota di CSC (Centro Servizi Contabilizzazione Calore), azienda di Albese con Cassano (CO) che opera nell’ambito dei servizi dedicati alla contabilizzazione del calore e dei consumi d’utenza – che ha pensato di utilizzare la tecnologia LoRa ed i ripartitori di calore ad architettura aperta, tra i quali quelli targati QUNDIS, per centralizzare tutte le letture dei condomini della città di Como e renderle disponibili attraverso un’interfaccia web che esponga mensilmente questi dati, in ottemperanza con la EED.

Cosa è LoRa ?

LoRa è una delle più importanti reti di telecomunicazione wireless attualmente utilizzata in tutto il mondo, col cui acronimo si intende una tecnologia di telecomunicazione a lungo raggio (long range). Secondo Statista, si prevede che le connessioni LoRa raggiungeranno i 730 milioni nel 2023, rispetto ai 470 milioni del 2022, con un’evidente crescita di interesse anno su anno.

Il progetto pilota a cui sta lavorando CSC prevede un’architettura basata su tecnologia LoRaWan, che può essere ricevuta su un’ampia gamma di distanze ed è resistente alle interruzioni. Piccoli impulsi vengono utilizzati per codificare le informazioni attraverso le onde radio, mentre la connessione tra la rete e i nodi è realizzata dai gateway LoRaWAN. Questi utilizzano un concentratore LoRa per raccogliere i dati dai nodi finali e inviarli al server di rete attraverso l’infrastruttura di rete.

Per arrivare alla copertura completa dell’intero comune di Como è prevista l’installazione di 4 gateway, che invieranno i dati di lettura tramite interfaccia modem al sistema di gestione in cloud.

I ripartitori di calore permettono un rilevamento dei consumi semplice e flessibile

Ma, essenziale per la realizzazione del progetto è stata la possibilità di utilizzare dei ripartitori di calore affidabili e dotati di architettura aperta, così da essere portati su tecnologia LoRa. QUNDIS, in dettaglio, è leader del mercato nell’ambito dei ripartitori dei costi di riscaldamento con più di 4 milioni di dispositivi che vengono prodotti ogni anno in Germania e venduti in tutto il mondo.

I ripartitori dei costi di riscaldamento Q caloric 5.5 utilizzati all’interno del progetto permettono un rilevamento dei consumi ancora più semplice e flessibile. La portata delle frequenze radio semplifica la lettura dei contatori, aumenta la qualità dei dati e riduce i costi di esercizio. La lettura del contatore può essere eseguita su postazione fissa o mobile poiché il ripartitore dei costi di riscaldamento Q caloric 5.5 trasmette, parallelamente ai telegrammi radio walk-by, anche telegrammi AMR e la copertura radio è raddoppiata grazie all’installazione del C-Mode.

Q node 5.5, invece, rappresenta il cuore pulsante della piattaforma di lettura remota dei misuratori QUNDIS. Il dispositivo riceve i dettagli sui consumi energetici dai misuratori creando una rete di comunicazione all’interno di ogni immobile. In questo modo, in qualsiasi momento, i dettagli sui consumi energetici sono a disposizione per una trasmissione remota. Grazie ad una potente prestazione radio intensificata su una frequenza di 868 Mhz, i nodi di rete funzionano molto bene anche in differenti tipologie costruttive.

Un unico portale dove consultare tutti i dati di consumo

“La realizzazione del progetto non sarebbe stata possibile senza l’architettura aperta alla base dei dispositivi QUNDIS. Nei sistemi QUNDIS è possibile integrare qualsiasi dispositivo fornito di tecnologia OMS standard, anche di produttori differenti. In questo modo offriamo ai nostri clienti il massimo livello di flessibilità e di indipendenza possibile”, ha commentato Matteo Birindelli, Country Manager di QUNDIS in Italia. “Il sistema ad architettura aperta di QUNDIS si muove su un tipo di strumentazione potenzialmente capace di accogliere, registrare e gestire nel tempo più informazioni, senza dover intervenire su una struttura volta per volta ma implementando nel tempo le differenti funzioni.”

“La tecnologia LoRa è stata essenziale per la realizzazione di questo progetto, così come lo sono stati i professionisti che ci stanno lavorando per farlo diventare una realtà ed i partner a cui ci stiamo affidando – ha commentato Claudio Formenti, Amministratore Delegato di CSC – Tra questi, non posso non citare QUNDIS con cui lavoriamo da oltre due anni e che ci mette a disposizione dispositivi di altissimo livello in termini di affidabilità, dotati di estrema precisione nella misurazione e capaci di una durata nel tempo senza paragoni.”

Il progetto ha terminato la sua fase di test e verrà presentato ufficialmente entro la fine dell’estate, così che l’intera municipalità di Como potrà disporre di un unico portale attraverso cui consultare tutti i propri dati di consumo.

QUNDIS fa parte del gruppo Noventic ed in Germania è uno dei principali player nel settore dei misuratori e dei sistemi per la contabilizzazione del calore e del consumo dell’acqua. Quasi otto milioni di case in oltre 30 paesi utilizzano già i suoi dispositivi di misurazione “Made in Germany”, tra questi i ripartitori dei costi di riscaldamento, i contatori di calore , i contatori dell’acqua, i sistemi per la lettura remota dei contatori e i rilevatori di fumo. I sistemi QUNDIS sono sinonimo di facilità d’uso, qualità e compatibilità tecnica. Con quasi 30 anni di storia, QUNDIS ha sede ad Erfurt e dal 2016 è presente anche in Italia con sede a Milano.

CSC (Centro Servizi Contabilizzazione Calore) nasce nel 2004 con l’intento di offrire un servizio migliore, aiutare gli utenti a ridurre i consumi e a rispettare l’ambiente. Con sede ad Albese Con Cassano (CO), CSC si compone di un team affiatato e vincente in grado di supportare ogni esigenza negli ambiti della contabilizzazione, progettazione, efficienza energetica ed idraulica.

Foto di copertina: veduta su Como dal punto in cui è montato uno dei 4 gateway