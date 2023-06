Le ultime novità sui corsi per ottenere crediti formativi professionali

La continua trasformazione del mondo del lavoro ha reso l’aggiornamento continuativo uno strumento indispensabile per competere nel proprio settore di riferimento: la formazione permette, infatti, di maturare nuove skills e tenere il passo con gli standard richiesti in ambito professionale.

In questo contesto risultano fondamentali i corsi per l’acquisizione di crediti formativi professionali (CFP), che aiutano a esprimere il proprio potenziale di crescita in aderenza ai nuovi standard richiesti dal proprio comparto.

La maturazione dei crediti formativi professionali è un requisito molto importante anche per quanto riguarda l’aspetto normativo. Architetti, ingegneri, periti, agronomi e geometri, così come molti altri professionisti iscritti a ordini o collegi, hanno infatti l’obbligo giuridico e deontologico di formazione continua, in assenza della quale possono incorrere in un illecito disciplinare e, in alcuni casi, nell’esclusione dall’Albo di appartenenza.

Naturalmente, anche nell’ambito della formazione al giorno d’oggi è possibile usufruire delle tante novità portate dalla trasformazione digitale. Per acquisire CFP, infatti, ci si può rivolgere ad aziende specializzate che permettono ai professionisti di intraprendere percorsi di aggiornamento avvalendosi dei più innovativi modelli di fruizione.

Tra queste spicca senza dubbio Unione Professionisti, la nota realtà accreditata che consente di ottenere crediti formativi professionali attraverso l’apprendimento online in e-learning.

I corsi in e-learning per l’acquisizione di CFP

I corsi accreditati online aiutano a far fronte agli obblighi formativi in modo più flessibile e nel rispetto degli impegni presenti nell’agenda dei professionisti.

Le ragioni sono da ricercare nella possibilità di avvalersi di una modalità didattica moderna e priva di vincoli basata sugli innovativi modelli della FAD asincrona che, nell’ottica di garantire un ottimale work life balance, fa sì che ogni corso sia accessibile in base alle proprie esigenze.

L’e-learning consente infatti di beneficiare di percorsi di auto-formazione composti da lezioni on demand e da materiali didattici da scaricare e consultare in base alle esigenze: trattandosi di corsi fruibili su computer, tablet o smartphone, aiutano ad assolvere all’obbligo di formazione professionale ovunque e in qualunque momento, senza i classici vincoli temporali e spaziali imposti dai corsi in presenza.

Inoltre, offrono la facoltà di beneficiare, in qualunque momento, del supporto dei docenti, in modo da avere tempestive delucidazioni o un confronto diretto sulle tematiche dell’offerta formativa.

Naturalmente, molti provider per l’acquisizione di crediti formativi professionali consentono di frequentare, accanto ai percorsi in e-learning, corsi in modalità FAD sincrona, ovvero dei corsi di aggiornamento professionale in live streaming, disponibili comodamente online.

In questo caso, infatti, grazie a innovative piattaforme di videoconferencing online, che permettono di fruire di innumerevoli funzionalità multimediali – media sharing, screen sharing, breakout rooms – i professionisti hanno l’opportunità di accedere ad aule virtuali, che consentono di partecipare attivamente a tutte le lezioni e di interagire con i docenti e gli altri professionisti.

Corsi di formazione professionale e CFP

Nell’ottica di favorire un apprendimento finalizzato ad acquisire competenze sempre più innovative, i migliori enti accreditati offrono un catalogo piuttosto ampio di corsi finalizzati al conseguimento di crediti formativi.

Per ogni programma sono indicati i destinatari, la durata, le tematiche, le modalità di erogazione del lezioni, ma anche gli obiettivi professionali e gli obiettivi formativi previsti, ed è sempre possibile visualizzare il numero dei crediti riconosciuti a fine corso, che vengono accrediti dall’ente di formazione direttamente sulla piattaforma dell’ordine cui fa parte il professionista.

Naturalmente, la frequenza di corsi accreditati è una risorsa molto importante non soltanto per l’acquisizione dei CPF, ma anche per rimanere sempre aggiornati sulle nuove tecniche e sulle ultime tendenze della propria professione.

Riuscire ad accrescere le proprie skills in un determinato campo consente infatti di promuovere se stessi e fissare nuovi e più ambiziosi obiettivi in ambito lavorativo, eventualmente sfruttando tutto il potenziale esistente per aumentare il proprio valore.

