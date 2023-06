Saint-Gobain Italia e Manni Green Tech® danno vita a Innovalight X: 100% tecnologia a secco, prestazioni eccellenti

Dalla partnership tra Saint-Gobain Italia e Manni Green Tech®, aziende leader nei rispettivi settori, nasce InnovaLight X: un nuovo sistema costruttivo per abitare il futuro in maniera sostenibile, grazie alle caratteristiche di velocità costruttiva, resistenza sismica, performance termo-acustiche e facilità di integrazione con le più moderne tecnologie impiantistiche.

InnovaLight X è il primo sistema costruttivo completo e certificato che si compone di una struttura portante in acciaio, con tecnologia Light Steel Frame di Manni Green Tech®, integrata a soluzioni tecniche Saint-Gobain ad elevate prestazioni in grado di rispondere ai più elevati standard di sicurezza, comfort, sostenibilità ambientale e qualità dell’abitare.

La struttura portante a montanti e traversi Manni Green Tech®, sviluppata appositamente per il sistema InnovaLight X, è realizzata con un profilo formato a freddo in acciaio zincato ZN140 (o superiore) ad elevate prestazioni con un contenuto di riciclato fino all’80%. Sui profili vengono fissate, una per lato, lastre in gesso fibrorinforzato.

Saint-Gobain Gyproc Glasroc® X 15, il cui rivestimento in fibra di vetro inorganico conferisce un’elevata resistenza in ambiente esterno, aventi funzione meccanica di controvento. A completamento del sistema, nell’intercapedine del telaio, è inserito il pannello isolante termo-acustico Saint-Gobain Isover Arena34 in lana minerale prodotta in Italia, idrorepellente, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali e fino all’80% di vetro riciclato.

I vantaggi di InnovaLight X

Grazie all’integrazione dei suoi componenti, i vantaggi di InnovaLight X sono numerosi.

VELOCITÀ ESECUTIVA – La certezza dei tempi di realizzazione, grazie alla possibilità di eseguire parte delle lavorazioni off-site, e il montaggio completamente a secco, riducono di più della metà i tempi esecutivi del sistema in Light Steel Frame rispetto al sistema tradizionale.

– La certezza dei tempi di realizzazione, grazie alla possibilità di eseguire parte delle lavorazioni off-site, e il montaggio completamente a secco, riducono di più della metà i tempi esecutivi del sistema in Light Steel Frame rispetto al sistema tradizionale. LEGGEREZZA STRUTTURALE E SICUREZZA SISMICA – Circa 10 volte più leggero rispetto ad un sistema tradizionale: ciò permette un rapporto resistenza-peso fino a 4 volte maggiore in caso di sisma.

– Circa 10 volte più leggero rispetto ad un sistema tradizionale: ciò permette un rapporto resistenza-peso fino a 4 volte maggiore in caso di sisma. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – InnovaLight X fornisce una sostenibilità di prodotto, grazie al concept ambientale dei suoi componenti, sviluppati secondo un approccio di eco-design: le lastre in gesso, gli isolanti in lana minerale e i profili in acciaio sono riciclabili al 100% e certificati. Questa sostenibilità di sistema si traduce in un maggiore controllo qualità, efficienza nell’uso delle risorse, approccio circolare e ottimizzazione logistica.

– InnovaLight X fornisce una sostenibilità di prodotto, grazie al concept ambientale dei suoi componenti, sviluppati secondo un approccio di eco-design: le lastre in gesso, gli isolanti in lana minerale e i profili in acciaio sono riciclabili al 100% e certificati. Questa sostenibilità di sistema si traduce in un maggiore controllo qualità, efficienza nell’uso delle risorse, approccio circolare e ottimizzazione logistica. SPESSORI RIDOTTI, MASSIME PERFORMANCE – Grazie alla flessibilità della tecnologia a secco e la possibilità di comporre le soluzioni secondo esigenze specifiche, il sistema assicura il massimo delle prestazioni termo-igrometriche, acustiche e di resistenza al fuoco, riducendo di oltre il 20% gli ingombri rispetto al sistema tradizionale.

Prestazioni certificate

Le prestazioni di InnovaLight X sono state testate e certificate in laboratori accreditati. Nello specifico, gli elementi verticali e orizzontali del sistema sono stati sottoposti a prove di resistenza al fuoco e isolamento acustico. Sono stati inoltre eseguiti test sperimentali e modelli di calcolo con l’obiettivo di certificare il contributo strutturale della lastra per esterni Saint-Gobain Gyproc Glasroc® X 15 per l’eliminazione dei controventi diagonali in acciaio.

A seguito dell’iter di prove, sono state ottenute certificazioni meccaniche rilasciate dall’Università Federico II di Napoli, certificazioni di resistenza al fuoco da CSI e Istituto Giordano, e infine certificazioni acustiche di isolamento da calpestio e isolamento da rumore aereo da Istituto Giordano.

