Sostenibilità materiali da costruzione: un ciclo di seminari sui nuovi CAM, le normative UE e il Life Cycle Assessment

Al via, con la tappa di Napoli, il ciclo di seminari formativi per professionisti operanti nel settore delle costruzioni dal titolo Sostenibilità dei prodotti da costruzione: dai nuovi CAM alle normative europee per gli edifici. Il Life Cycle Assessment per la valutazione degli impatti ambientali.

Come ridurre l’impatto ambientale di un intervento edilizio? Quali strategie progettuali adottare per massimizzare l’efficienza energetica e minimizzare i consumi di un edificio? Quali sono i criteri da seguire per effettuare una scelta consapevole dei materiali, che tenga conto del loro intero ciclo di vita? È intorno a questi attuali e ormai imprescindibili interrogativi che ruota il ciclo di incontri organizzato da Maggioli Editore con la media partnership di THE PLAN.

I seminari vedranno la partecipazione di relatori esperti in materia, che approfondiranno le seguenti tematiche: novità sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’edilizia, introdotte con il DM 23 giugno 2022, n. 256; metodologie e standard di riferimento da utilizzare per l’esecuzione di un’analisi LCA (Life Cycle Assessment); le normative europee in evoluzione in materia di efficienza energetica e ambiente per il settore delle costruzioni.

Tutti gli incontri prevedono il rilascio di CFP per ingegneri, architetti, geometri e periti (4 CFP per ogni tappa). L’iniziativa è promossa da Confindustria Ceramica e Federbeton, con il patrocinio di ANCE Nazionale, Federcostruzioni, GBC Italia e Ordini Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti.

Sostenibilità materiali da costruzione, le città e le date dei seminari

Le tappe del ciclo di seminari Sostenibilità dei prodotti da costruzione: dai nuovi CAM alle normative europee per gli edifici. Il Life Cycle Assessment per la valutazione degli impatti ambientali sono le seguenti:

Napoli : lunedì 26 giugno 2023 , dalle ore 9 alle ore 14 (ACEN Napoli, Piazza dei Martiri 58)

: lunedì , dalle ore 9 alle ore 14 (ACEN Napoli, Piazza dei Martiri 58) Roma : mercoledì 5 luglio 2023 , dalle ore 9 alle ore 14 (ANCE Nazionale di Roma, Via Guattani 16)

: mercoledì , dalle ore 9 alle ore 14 (ANCE Nazionale di Roma, Via Guattani 16) Bologna (in occasione di Cersaie ): 25 settembre 2023 – save the date!

(in occasione di ): 25 settembre 2023 – save the date! Bari (in occasione di SAIE Bari ): 20 ottobre 2023 – save the date!

(in occasione di ): 20 ottobre 2023 – save the date! Rimini (in occasione di Ecomondo ): 7-10 novembre 2023 – save the date!

(in occasione di ): 7-10 novembre 2023 – save the date! Milano (in occasione di MADE Expo): 15-18 novembre 2023 – save the date!

