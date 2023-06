Parquet SILD, trame diverse per un’unica grande storia

Le trame di cui stiamo parlando non sono solo quelle che compongono la storia di una famiglia e di un lavoro che viene tramandato con passione dal 1960. Sono anche quelle del parquet, frutto dell’impegno dei Maestri di SILD. Sono le trame uniche del legno, di carattere, che distinguono i prodotti industriali in serie da quelli realizzati artigianalmente da questa azienda Made in Italy con sede in Piemonte.

Parquet SILD, come il palmo della mano

Guardare uno dei prodotti SILD è come guardare il palmo della propria mano: i Maestri artigiani fanno in modo di conoscere il cliente e realizzare lavorazioni in legno tailor made in cui possa rispecchiarsi. È una questione di unicità: quella delle venature del rovere piemontese che diventano impronte digitali del legno e poi della casa in cui vengono utilizzate.

Le trame del parquet prodotto da SILD sono il risultato dell’attenzione ai dettagli, alla scelta dei materiali e alla cura dei processi produttivi. Ogni tavola di legno viene selezionata e lavorata con precisione per esaltarne la bellezza naturale, che si esprime anche attraverso le sfumature e le variazioni cromatiche.

Tutto ciò è frutto di una lunga esperienza e di una passione perpetuata di generazione in generazione. Le lavorazioni in legno diventano così un elemento distintivo e unico per qualsiasi ambiente, capaci di conferire eleganza, calore e personalità.

La forza della natura e la sua capacità di regalare emozioni e sensazioni uniche sono alla base di ogni processo messo in atto da SILD. Sono la testimonianza della tradizione artigianale italiana e della sua capacità di creare prodotti di alta qualità e di pregio, destinati a durare nel tempo e a raccontare la storia delle loro origini e di chi li ha realizzati con passione e dedizione.

Parquet SILD, rispetto della natura e delle sue peculiarità

Modernità e tradizione, leggerezza e forza, originalità e pacatezza: su questi dualismi l’azienda lavora per formulare proposte in grado di rispondere alle esigenze estetiche e architettoniche del cliente, pur rimanendo fedele ai materiali. Per farlo SILD ha ideato un trattamento a vapore in grado di conferire al legno un colore più intenso e toni più caldi, mettendo in risalto le venature e i nodi originali. Grazie all’utilizzo di vapore acqueo, il legno non solo è visivamente più bello da ammirare, ma anche da vivere, conservando il suo aspetto inalterato nel tempo.

Che sia di rovere, larice o castagno nello showroom a Dronero (Cuneo) è possibile ammirare con i propri occhi il valore aggiunto portato dal trattamento a vapore sui prodotti in legno SILD.

Un’altra peculiarità di questa lavorazione è quella di non utilizzare additivi chimici. Ciò significa mantenere intatte tutte le proprietà naturali del legno, regalando all’ambiente in cui viene posato un’aria salubre e pulita, perfetta per il benessere di chi lo vive. Una caratteristica fondamentale per i più piccoli di casa, che spesso vivono gli ambienti come il pavimento in maniera “più diretta” grazie al gioco, ma anche per gli adulti e per gli animali di famiglia.

SILD: non solo parquet

Il legno, con la sua combinazione unica di durezza e duttilità, rappresenta un materiale versatile e affidabile, capace di resistere alle sollecitazioni meccaniche e di adattarsi a diverse esigenze di utilizzo, garantendo sempre un risultato di alta qualità. È una grande peculiarità di SILD poter realizzare tutti i componenti di arredo (porte, scale, tavoli e sedie) su misura, utilizzando lo stesso materiale scelto per il parquet.

Persino ricreare una baita di montagna in città non è un’impresa impossibile!

Il design del legno, inoltre, si conferma sempre al passo con i tempi, grazie alla sua capacità di adattarsi alle tendenze estetiche e di evolversi in linea con le nuove tecnologie e i nuovi materiali. La bellezza intrinseca del legno lo rende un materiale di grande appeal estetico, capace di conferire eleganza e calore ad ogni ambiente. Inoltre, grazie alle tecniche di lavorazione all’avanguardia, il legno viene utilizzato in molteplici soluzioni di design, dalle linee classiche a quelle più minimaliste, per creare prodotti di alta qualità e dal design raffinato, che soddisfano anche i gusti più esigenti.

Non bisogna sottovalutare il valore esperienziale offerto dalle lavorazioni in legno: alla fine di questa storia SILD vi invita a immaginare di camminare scalzi sul parquet SILD come se si stesse accarezzando l’anima della propria casa.

Per ulteriori informazioni

SILD s.r.l.

Stabilimento, showroom e punto vendita

Via Cuneo, 20 – 12025 Dronero (CN) ITALY

+39 0171 918 213

sild.it

info@sild.it

Immagini: SILD (immagine in apertura: Parquet Ettore, Rovere Bio, taglio sega e prima patina originali)

Consigliamo