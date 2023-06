Proroga permesso di costruire: possibile in caso di nuova disciplina urbanistica incompatibile?

La recente sentenza 18 maggio 2023, n. 522, del TAR Liguria, sez. I, ci offre lo spunto per analizzare l’ipotesi della concedibilità della proroga del permesso di costruire nel caso in cui sia sopravvenuta una disciplina urbanistica incompatibile con l’edificazione originariamente assentita con il titolo edilizio.

In giurisprudenza si registrano due orientamenti contrastanti.

In alcune pronunce, stante la stretta interpretazione del comma 4 dell’art. 15 del Testo Unico Edilizia (secondo cui il titolo edificatorio decade anche con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il triennio dalla data di inizio), si è affermato che non è possibile procedere alla concessione della proroga in tale contesto[1].

In altre, al contrario, si è affermata la concedibilità della proroga a condizione che i lavori siano iniziati entro l’anno dal rilascio del titolo e siano sopravvenuti fatti rilevanti, non dipendenti dalla volontà del titolare, idonei a giustificare il provvedimento favorevole[2].

I giudici liguri hanno confermato l’orientamento prevalente.

Nel caso specifico, il titolare di un permesso di costruire richiedeva una proroga del termine di ultimazione dei lavori per cause non dipendenti dalla propria volontà (avverse condizioni atmosferiche ed interferenza di un cantiere contiguo). L’ufficio tecnico comunale negava la proroga in quanto, dopo il rilascio del permesso di costruire, è intervenuta una nuova disciplina urbanistica incompatibile con l’intervento edilizio originariamente assentito, visto che prevede un indice di fabbricabilità inferiore e prescrive la qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo al titolare del permesso. Il provvedimento di diniego veniva impugnato dinanzi al giudice amministrativo.

Come evidenziato dai giudici liguri nella sentenza citata, l’orientamento favorevole alla concessione della proroga anche nel caso di sopravvenuta disciplina urbanistica, purché i lavori siano regolarmente iniziati, appare preferibile in virtù dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, giacché meglio contempera l’interesse dell’Amministrazione all’applicazione della nuova disciplina urbanistica con quello del privato all’esecuzione dell’intervento edilizio già assentito, regolarmente avviato e non concluso per fatto a sé non imputabile.

Pertanto, alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, nel caso in esame ricorrevano i presupposti per la proroga del termine di fine lavori, giacché i lavori erano utilmente iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina urbanistica ed erano stati documentati gli impedimenti oggettivi (avverse condizioni meteorologiche) che avevano impedito la conclusione degli stessi.

Immagine: iStock/Floriana