Sun Ballast presenta le soluzioni per il fotovoltaico con un evento a Monaco

Le migliori innovazioni nascono dall’esperienza diretta, e con oltre dieci anni di attività e migliaia di impianti realizzati in tutto il mondo, Sun Ballast continua a rappresentare un vero riferimento nel settore delle strutture di supporto per moduli fotovoltaici su superficie piana.

L’alta qualità e la semplicità dei sistemi sviluppati dall’Ufficio tecnico costituiscono infatti fin dal 2012 il marchio distintivo delle soluzioni Sun Ballast, e la capacità di cogliere con puntualità tutte le evoluzioni del mercato assicura all’azienda la possibilità di offrire a migliaia di clienti soluzioni sempre moderne e all’avanguardia, al passo coi tempi e calibrate con precisione sulle specifiche esigenze degli operatori.

Per questo ai sistemi Standard, Connect, Vela e Est-Ovest ogni anno si affiancano numerose novità, capaci di intercettare le concrete necessità di progettisti e installatori, offrendo soluzioni tecniche estremamente funzionali, ma sempre semplici ed efficaci.

Un evento esclusivo in occasione della fiera Intersolar

Soluzioni pratiche e di grande successo, che in occasione dell’Intersolar verranno presentate direttamente dai migliori esperti Sun Ballast.

L’evento esclusivo fissato per il 14 giugno al Novotel di Monaco di Baviera – a due passi dall’ingresso della fiera – è dedicato a tutti i clienti Sun Ballast: durante i quattro momenti di incontro verranno raccontate tutte le novità dell’ultimo anno, e i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con il Team Sun Ballast. Un’occasione per conoscere da vicino tutte le più recenti soluzioni, a partire da No-Flex e dai nuovi sistemi dedicati ai tetti a falda.

Ecco gli orari dei quattro appuntamenti:

Breakfast time | 09:00 – 11:00

Lunch time | 12:00 – 14:00

Snack time | 15:00 – 17:00

Aperitif time | 18:00 – 20:00

No-Flex, la soluzione ideale per moduli di grandi dimensioni

Fra le evoluzioni più recenti e significative riguardanti i pannelli FV, l’aumento progressivo delle loro dimensioni e la costante riduzione dello spessore del modulo rappresentano senza dubbio i trend più significativi. Evoluzioni positive, che ottimizzano il rapporto tra il numero di pannelli e la potenza dell’impianto, ma che richiedono ai produttori di strutture un adeguamento preciso e ben calibrato: un pannello più grande e sottile comporta infatti un maggiore rischio di flessione, con conseguenti ripercussioni sull’affidabilità e la continuità produttiva dell’impianto.

Per rispondere a queste nuove esigenze, l’Ufficio Tecnico Sun Ballast ha sviluppato No-Flex, una soluzione semplice e innovativa dedicata ai pannelli di grandi dimensioni: aumentando i punti di fissaggio da 4 a 6 – e rispettando con precisione tutti i parametri di appoggio indicati dai produttori – No-Flex consente di raggiungere la massima resistenza e il più alto livello di tenuta ai carichi di vento.

L’inserimento di una zavorra centrale e il fissaggio delle graffe alla speciale staffa in acciaio permettono infatti di ampliare la base di appoggio, ancorando il modulo sia alle estremità che nella parte centrale, e riducendo a zero il rischio di flessione. In questo modo la tenuta risulta ancora più solida, e la massima stabilità del pannello è assicurata.

Sun Kong: tutta l’esperienza Sun Ballast, ora anche sui tetti a falda

L’obiettivo è sempre lo stesso: fornire soluzioni innovative, semplici ed efficaci, capaci di rendere il lavoro di progettisti e installatori sempre più facile e veloce. Sun Kong è frutto della solida esperienza maturata da Sun Ballast nel settore delle strutture di supporto per impianti fotovoltaici, e punta a riportare anche sui tetti a falda la qualità e la semplicità che da sempre contraddistinguono i sistemi sviluppati da Sun Ballast per le superfici piane, oggi veri standard di riferimento per l’intero settore.

Le innovative strutture Sun Kong seguono con successo lo stesso obiettivo, garantendo il massimo livello di praticità sia in sede di progettazione che durante le fasi di installazione: i componenti sono semplici ed estremamente flessibili, e sono stati ideati per adattarsi facilmente a tutte le situazioni e alle tante tipologie di copertura. L’alta qualità dei materiali costruttivi assicura poi il più alto livello di sicurezza, durata e stabilità, e gli impianti realizzati con le strutture Sun Kong risultano solidi e resistenti a qualunque sollecitazione derivante dalle condizioni meteorologiche, anche alle più intense.

La grande flessibilità delle soluzioni sviluppate da Sun Kong ha inoltre consentito di elaborare un catalogo decisamente pratico e facile da consultare: i componenti sono essenziali e adatti a tutte le esigenze degli operatori, una semplicità che si riflette positivamente anche sulla gestione logistica; i prodotti sono infatti sempre disponibili, e alla velocità di montaggio si aggiunge la grande rapidità nel servizio di consegna.

Con la nuova gamma Sun Kong, tutti i vantaggi delle strutture Sun Ballast arrivano anche sui tetti inclinati: nella giungla delle strutture per tetti a falda c’è un nuovo Re!

Dalle strutture diventate modello di riferimento per gli impianti su superficie piana, all’innovativa soluzione No-Flex dedicata ai moduli di grandi dimensioni: il 14 giugno il Team Sun Ballast ti aspetta a Monaco di Baviera per scoprire queste e tante altre novità!

