Decreto Bollette: ok DILA per fotovoltaico e cumulo agevolazioni per interventi di risparmio energetico

Approvata dal Senato la legge di conversione del Decreto Bollette – DL 30 marzo 2023, n.34. Il provvedimento introduce misure per il sostegno a famiglie e imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali (>> di queste misure abbiamo parlato in questo articolo).

Tra le novità che la norma porta con sé vi sono però anche disposizioni su: agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici.

A tal proposito, vediamo meglio nel dettaglio cosa riporta il disegno di legge del Decreto Bollette approvato lo scorso 25 maggio.

Cumulo agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Il Decreto Bollette prevede la possibilità di cumulo tra agevolazione fiscale e contributo regionale.

Si legge nel DDL che ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, è possibile cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta.

La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Ok alla DILA per l’installazione di impianti fotovoltaici strutture turistiche o termali

Sì alla DILA – Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata – per l’installazione di impianti fotovoltaici.

La semplificazione è valida fino al 30 giugno 2024 e interessa le strutture turistiche o termali per le quali è possibile installare gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l’autoconsumo.

Tuttavia, nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, viene richiesto di attestare che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

