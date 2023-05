Alluvione Emilia-Romagna: subito in vigore semplificazioni per procedure urgenti previste dal Codice Appalti

Tra le misure messe in atto per supportare i territori alluvionati dell’Emilia-Romagna rientra l’immediata entrata in vigore dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti al fine di semplificare le procedure per appalti fino a 500 mila euro.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’articolo 140 del Codice dei Contratti recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”.

Immediata esecuzione di lavori entro i 500 mila euro

Il nuovo Codice dei Contratti prevede che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500 mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

Tuttavia è previsto che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Ma l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Il ruolo del RUP o del tecnico dell’amministrazione interessata

A tal proposito l’articolo 140 prevede che l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente.

Spetta al RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente, la compilazione di una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.

