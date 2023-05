Superbonus 110 prorogato al 31 dicembre 2023 per i territori alluvionati

Superbonus 110 prorogato al 31 dicembre 2023 per i territori colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna: è questa una delle misure previste dal decreto-legge in arrivo dal Governo e discusso ieri in Consiglio dei Ministri (>> tutte le misure e le risorse stanziate per l’emergenza in questo articolo).

Come sappiamo, ad aprile – grazie ad alcuni emendamenti al Decreto Blocca Cessioni, convertito in legge l’11 aprile scorso – era stata confermata la proroga al 30 settembre 2023 del Superbonus 110% per le unifamiliari in regola con i lavori in corso (con possibilità di avere ancora sconto in fattura e cessione del credito alcuni casi).

Ora è in arrivo una nuova proroga, più ampia perché estesa a tutte le unità immobiliari, ma solo per i territori che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023.

Nella prima bozza del decreto-legge, datata 19 maggio, non c’era traccia di questa misura, che però è stata inserita nella nuova bozza ora in circolazione, datata 22 maggio. Nella bozza si legge infatti, al CAPO I (Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio), ART. 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi):

“8. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni di cui all’allegato al presente decreto, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023“.

Nel comunicato stampa del Governo, pubblicato in data 23 maggio, si legge infatti che è previsto: “il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%“.

Per avere la certezza di quali sono i Comuni che rientrano in questa proroga del Superbonus 110 bisognerà aspettare un aggiornamento definitivo dell’elenco finora circolato (>> lo trovi qui), che sarà allegato al decreto-legge.

