La scelta delle finestre e l’importanza dell’isolamento termico per la casa

Sapevi che l’isolamento termico è un indice essenziale per calcolare la prestazione energetica di un edificio? Per questo, quando arriva il momento di scegliere porte e finestre è importante affidarsi a veri e proprio professionisti che sappiano consigliare le migliori soluzioni sul mercato in base alle proprie esigenze.

Grazie agli innumerevoli progressi tecnologici compiuti nel settore dei serramenti, oggi è possibile contare su infissi innovativi che garantiscono il più alto grado di isolamento termico e quindi di risparmio energetico.

Scopri come calcolare l’isolamento termico della tua casa

Quando si parla di isolamento termico è inevitabile fare riferimento al coefficiente di trasmittanza termica degli infissi, indicato come Uf. Tale valore consente di stabilire il rendimento energetico di porte e finestre calcolando la media del flusso di calore che attraversa ogni metro quadrato del serramento e si esprime attraverso l’unità di misura W/m2K.

In sostanza, il valore Uf ci indica lo scambio di calore tra due superfici e quanto più sarà basso tale risultato, tanto più sarà elevato il grado di isolamento termico degli infissi presi in considerazione.

Scegli il meglio per te e per l’ambiente

La sostenibilità ambientale è ormai sempre più al centro del dibattito socio-politico e per questo diventa essenziale compiere delle scelte consapevoli che possano apportare benefici a noi e all’ambiente. La tutela del pianeta passa quindi anche dalle nostre case, soprattutto se si pensa alla dispersione energetica che si verifica in molti edifici durante le fasi di riscaldamento e raffrescamento degli interni. La maggior parte delle abitazioni è infatti dotata di infissi di vecchia generazione che difficilmente sono in grado di garantire un alto rendimento energetico e sono solitamente caratterizzati da un valore di trasmittanza termica piuttosto alto. Tutto ciò presuppone consumi energetici molto elevati per ottenere la temperatura desiderata all’interno della propria casa, che si traducono in maggiori emissioni di CO 2 nell’ambiente. Come se non bastasse, anche le bollette saranno necessariamente più salate.

Per compiere quindi la scelta migliore in termini di efficienza energetica e di impatto ambientale potrai optare per gli infissi di ultima generazione che garantiscono il più alto grado di isolamento termico, abbattendo così costi ed emissioni: un grande vantaggio per le tasche e per l’ambiente.

Le finestre in ThermoFibra Deceuninck per il migliore isolamento termico

La soluzione ideale per ottenere il massimo delle prestazioni dai tuoi infissi senza per questo rinunciare al design e allo stile è rappresentata dai profilati in pvc Deceuninck. In particolare, l’azienda nata in Belgio nel 1937 e oggi attiva in oltre 90 paesi, ha ideato una tecnologia altamente innovativa per la produzione di infissi ad alto rendimento.

La tecnologia ThermoFibra ha infatti permesso di sostituire il tradizionale rinforzo d’acciaio dei profili delle ante con un rinforzo costituito da fasci continui di fibra di vetro che permettono di avere una struttura più leggera e maneggevole, senza però compromettere le prestazioni energetiche. Le ante diventano così ancora più sottili, come nella serie Elegant ThermoFibra Infinity 76X che può vantare una battuta dell’anta di soli 7 mm, diventando così il profilo in PVC più sottile sul mercato.

Questa tecnologia all’avanguardia consente quindi di ottenere il massimo isolamento termico proprio grazie all’impiego di soluzioni innovative come la fibra di vetro. Le prestazioni energetiche degli infissi Deceuninck vanno di pari passo con il design e, per questo, scegliendo la serie Elegant ThermoFibra, è possibile contare su un’ampia gamma di finiture e colori perfette per ogni contesto. Avrai infatti l’imbarazzo della scelta tra le oltre 60 colorazioni proposte, pensate per incontrare più stili e preferenze, spaziando da quelli più tradizionali, con un effetto legno naturale, fino ai colori uniformi e metallici ideali per uno stile industriale e urbano.

