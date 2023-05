Alluvione Emilia-Romagna, il CdM stanzia 2 miliardi: le misure per imprese e famiglie

Come anticipato, martedì 23 maggio 2023 si è svolto il Consiglio dei Ministri sull’emergenza che ha colpito la regione Emilia-Romagna nei giorni scorsi, a seguito delle precipitazioni eccezionali che hanno portato a esondazioni, allagamenti diffusi e frane, e causato vittime e migliaia di sfollati (>> approfondisci con l’articolo Perché c’è stata l’alluvione in Emilia-Romagna?).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza, e ha stanziato oltre 2 miliardi di euro al fine di garantire il soccorso e l’assistenza alle popolazioni e alle aziende colpite dall’alluvione e di procedere rapidamente al superamento della fase emergenziale.

Alluvione Emilia-Romagna, elenco comuni colpiti

L’elenco definitivo dei comuni colpiti dall’alluvione è ancora in via di composizione, questo è quello che per ora è stato allegato al decreto-legge. Come sappiamo, i danni più ingenti si sono concentrati nelle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna.

Alluvione Emilia-Romagna, fondi e misure

I due miliardi di euro stanziati (una cifra infine molto più alta rispetto a quanto era stato anticipato nei giorni precedenti l’incontro) saranno spalmati nei vari settori e su diversi fronti. Inoltre sono state autorizzate estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto interamente dedicate all’emergenza e, tra le forme di copertura di ulteriori provvedimenti ritenuti necessari, ci sono anche alcune proposte formulate dal ministero dell’Economia, come la vendita dei mezzi confiscati alla mafia dall’agenzia delle Dogane.

La prima stima dei danni alle sole infrastrutture dell’Emilia-Romagna, tra rete viaria e ferroviaria, diffusa con una nota della Regione sabato 20 maggio, era di 620 milioni di euro, ma si tratta ancora di una stima molto sommaria e “al ribasso”, in quanto gran parte della viabilità comunale non era stata ancora considerata.

Stop pagamenti tributari e contributivi

Come già successo per precedenti emergenze, nell’immediato è stato decisa la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio. La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Stop bollette e mutui

Inoltre ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con una delibera del 19 maggio aveva già stabilito la sospesione del pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il GPL e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) per i “territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023”.

Per quanto riguarda i mutui fa fede il protocollo d’intesa con Abi che prevede la loro sospensione in caso di eventi calamitosi. La ripresa dei pagamenti dei versamenti tributari e contributivi è al 20 novembre. Si prevede inoltre il differimento del pagamento dei mutui nei confronti di Cassa depositi e prestiti per Comuni e Province colpite.

Cassa integrazione e indennità lavoratori autonomi

Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, è prevista la Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni (questa misura è coperta fino a 580 milioni di euro), mentre per i lavori autonomi è stata prevista una indennità una tantum fino a tremila euro per chi è stato costretto a interrompere l’attività (questa misura è coperta fino a 300 milioni di euro) >> approfondisci con questo articolo

Previsto inoltre il rafforzamento dell’accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese delle zone colpite, con previsione di un aumento della garanzia fino anche al 100%.

Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2023

Previsto anche il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l’ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del Superbonus 110% >> approfondisci con questo articolo

Appalti

Per quanto riguarda gli appalti, è prevista l’entrata in vigore da subito dell’articolo 140 del nuovo Codice degli appalti, relativo alle”procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”, che prevede la possibilità di “disporre l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità” >> approfondisci con questo articolo

Ricostruzione

Dopo la gestione dell’emergenza, su cui questo decreto-legge si è focalizzato, si passerà alla fase due, quella della ricostruzione. Su questa la premier aveva già anticipato che sarebbero state prima necessarie “una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure”. Per le Marche lo scorso anno furono stanziati 400 milioni, ma in questo caso probabilmente ne serviranno molti di più. La Regione ha fatto intanto una prima stima di danni per 5-6 miliardi di euro.

