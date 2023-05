Una nuova serratura connessa per rinforzare la sicurezza delle porte di ingresso

L’azienda Somfy sta lanciando una nuova serratura connessa, studiata per rinforzare la sicurezza delle porte di ingresso.

La porta d’ingresso è il punto di accesso più vulnerabile della casa in termini di sicurezza: più della metà dei ladri, infatti, riesce a entrare nelle case proprio attraverso la porta principale. I proprietari di abitazione hanno quindi bisogno di soluzioni affidabili e durevoli che garantiscano la sicurezza delle loro case e diano tranquillità durante il giorno.

Vediamo la soluzione Door Keeper di Somfy e le sue funzionalità.

Door Keeper, una soluzione efficace e facile da usare

Door Keeper ha un motore potente ma silenzioso che può bloccare tutti i tipi di porte in meno di 3 secondi. L’utente può facilmente controllare l’accesso alla casa in diversi modi: con il lettore e tastiera, badge, braccialetto, chiave o dal proprio smartphone.

In combinazione con l’app Somfy Keys, Door Keeper consente all’utente di generare codici di accesso permanenti (per i familiari) e temporanei (per lavoratori, personale di consegna, turisti, ecc.). Nel caso di una proprietà affittata, ad esempio, o per far entrare i lavoratori in casa, l’utente può creare e cancellare codici di accesso con una durata limitata.

Door Keeper ha una batteria rimovibile che dura fino a 12 mesi (per l’uso in una casa familiare o una porta standard) e può essere ricaricata con un cavo USB-C.

Rilevamento tentativi di effrazione

Door Keeper incorpora la tecnologia brevettata Somfy IntelliTAGTM, utilizzata nei sistemi di allarme Somfy. In qualsiasi momento, gli utenti possono aprire l’app Somfy Keys sul proprio smartphone, verificare se la porta è aperta o chiusa e, se necessario, bloccarla da remoto. Un avviso viene inviato automaticamente se la porta viene lasciata aperta o non correttamente chiusa. Door Keeper rileva la presenza di intrusi prima che entrino, e consente all’utente di attivare l’allarme Somfy* per respingerli prima che entrino in casa (il sistema di allarme è venduto separatamente).

Combinazione con Tahoma e compatibilità con assistenti vocali

Combinando la serratura connessa Door Keeper con il box Tahoma e il suo ecosistema di dispositivi (sistemi di allarme, motori per cancelli, porte da garage, tapparelle, ecc.), l’utente sarà in grado di godere di un’esperienza unica di casa intelligente. Il sistema può essere programmato in modo che quando l’utente arriva a casa l’allarme viene disattivato, il cancello si apre e la porta d’ingresso è sbloccata.

La compatibilità con gli assistenti vocali permette inoltre all’utente di attivare queste azioni tramite Amazon Alexa o Google Assistant.

Somfy, agire per proteggere il pianeta

Door Keeper è una soluzione eco-progettata con l’etichetta ACT FOR GREEN®.

ACT FOR GREEN®, è un’iniziativa volontaria intrapresa da Somfy, che mira a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita: dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento. L’etichetta ACT FOR GREEN® certifica prodotti di alta qualità che soddisfano i requisiti di eco-design: consumo energetico, durata, packaging, componenti elettronici, materie prime.

Immagine di apertura: © Somfy Activités SA / Pix Pocket