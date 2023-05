Ritirati gli emendamenti su alloggi universitari e parità di genere

Pochi giorni fa il Governo aveva annunciato due emendamenti al DL 44/2023, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”: uno per la parità di genere negli appalti pubblici, uno per il caro affitti e lo stanziamento di fondi PNRR per alloggi studenti.

Ma è notizia dell’ultima ora il ritiro dei due emendamenti che “slittano” al DL 51/2023. Vediamo nel dettaglio le motivazioni.

Parità di genere: dichiarato inammissibile l’emendamento

L’emendamento sulla parità di genere negli appalti pubblici è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

«L’emendamento del governo che mira a promuovere la parità di genere negli appalti pubblici e quello sulle residenze universitarie sono stati già presentati ieri sera alle Commissioni prima e quinta della Camera a cui è stato assegnato il decreto-legge n. 51/2023 che è stato ritenuto il veicolo normativo più idoneo ad ospitarli per omogeneità di materia. Si tratta di una mera questione tecnica, senza nessun risvolto politico», puntualizza il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Alloggi studenti: nessun dietrofront solo una posticipazione

Il MUR comunica che non c’è alcuna retromarcia da parte del Governo nel dare piena attuazione alla misura del PNRR che destina 660 milioni di euro agli alloggi universitari. Dal confronto con le Commissioni parlamentari competenti è emersa l’opportunità di convogliare i contenuti dell’emendamento 9.33 nel decreto-legge n. 51/2023, piuttosto che nel decreto-legge n. 44/2023, per questioni di attinenza materiale.

Resta quindi assolutamente confermata la volontà del Governo di procedere con le risorse per l’housing universitario.

Foto:iStock.com/tolgart