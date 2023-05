Podcast: Come massimizzare le prestazioni termo-acustiche dei serramenti

Finita la serie di puntate dedicata alla direzione dei lavori in compagnia dell’ingegner Marco Abram (>> qui trovi l’ultima), torniamo con una nuova puntata dei Podcast di EdilTecnico, questa volta dedicata ai serramenti.

Gli esperti Massimiliano Aguanno e Daniele Cagnoni – autori del volume Infissi e serramenti: danni e difetti (Maggioli editore, 2022) – presentano alcuni strumenti a uso di progettisti e direttori dei lavori in cantiere per incrementare al massimo le prestazioni termiche e acustiche di infissi e serramenti, con l’obiettivo di soddisfare la committenza ed evitare contenziosi.

I due esperti saranno anche docenti al corso di formazione Come efficientare la posa in opera di finestre e porte massimizzando le prestazioni secondo la norma uni 11673-1, che in sole 4 ore riesce ad offrire a tecnici, progettisti, serramentisti, imprese edili e direttori dei lavori una panoramica completa sull’efficientamento di porte e finestre (>> ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo).

