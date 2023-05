Parità di genere negli appalti pubblici, un emendamento conferma premialità per imprese con certificazione

(Aggiornamento del 16 maggio 2023) Nel corso della seduta dell’11 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato, su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, la presentazione di due emendamenti governativi al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 44 del 2023, attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Ma è notizia dell’ultima ora il ritiro dei due emendamenti che verranno convogliati al DL 51/2023.

Come abbiamo visto, il primo emendamento riguarda le misure di incentivazione al cosiddetto housing universitario, per avviare le misure previste dal PNRR che vedono la disponibilità di risorse per 660 milioni di euro da destinare ad alloggi universitari >> ne abbiamo parlato in questo articolo. Il secondo emendamento riguarda invece la promozione della parità di genere nel settore degli appalti pubblici.

Questo emendamento confermerebbe, anche nell’ambito della nuova disciplina recata dal nuovo Codice Appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023) in vigore dal prossimo 1° luglio, il riconoscimento di premialità in favore delle imprese che adottano politiche tese al raggiungimento delle parità di genere comprovata dal possesso della relativa certificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

All’art. 11 della Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo il comma 2, si aggiungerebbe il seguente comma 2 bis:

“All’articolo 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto periodo e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”

Ricordiamo che le bozze del nuovo Codice dei contratti circolate prima della discussione in Parlamento vedevano la certificazione di parità di genere esclusa dai requisiti premiali per il conseguimento del punteggio aggiuntivo, ma poi questa è stata reinserita al comma 7 dell’art. 108, dove ora si legge che “(…) Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi” tra cui compare il seguente paragrafo: “Al fine di promuovere la parità di genere le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 46-bis del codice delle pari opportunità”.

