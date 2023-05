Le migliori porte blindate in Italia: quali sono le più sicure sul mercato?

Le porte blindate sono degli elementi di grandissima importanza, a prescindere dal fatto che la loro installazione avvenga presso un’abitazione, un ufficio o altro ancora. Questi serramenti sono decisivi per la sicurezza dell’immobile, ma influiscono non poco anche sul comfort e sull’estetica, dunque nella loro scelta nulla deve essere lasciato al caso.

In quest’articolo scopriremo insieme quali sono le migliori marche in Italia, quali sono le porte blindate più sicure e come fare a scegliere la migliore porta d’ingresso in funzione delle proprie esigenze.

Quali sono le porte blindate più sicure? Le migliori marche in Italia

In Italia esistono diversi produttori e molti stabilimenti di porte blindate. Tuttavia, non tutte sono allo stesso livello per quanto riguarda la sicurezza, il design, l’isolamento termico e acustico. Alcune aziende si concentrano sull’estetica, mentre altre sulla sicurezza, altre ancora mettono l’accento sulle prestazioni termo-acustiche ed infine esistono produttori specializzati nelle porte blindate da cantiere, da produrre in serie e con prezzi sicuramente più competitivi.

Ma come fare a scegliere la migliore porta blindata? Vediamo insieme quali sono i migliori marchi di porte blindate in Italia.

Ariete Porte Blindate

Se si è in cerca della porta blindata più sicura in Italia, consigliamo Ariete Porte Blindate. L’azienda con sede a Genova è specializzata nella commercializzazione di porte d’ingresso sicure, termoisolanti e totalmente insonorizzate.

Grazie alla serratura con cilindro in acciaio cromo e nichel e il defender di forma particolare, la porta Ariete è praticamente inattaccabile e grazie alla coibentazione in lana minerale e alla lama parafreddo, garantisce un’insonorizzazione avanzata e un isolamento termico senza eguali.

Risulta ideale dunque per coloro che desiderano proteggere la propria casa da possibili malintenzionati, isolarsi dai fastidiosi rumori esterni o difendersi dal freddo e dagli spifferi. A catalogo puoi scegliere tra porte blindate per interni ed esterni, elettroniche, con vetro e portoncini filo e raso muro.

Oikos Porte Blindate

Oikos è un’azienda veneta molto conosciuta nel panorama italiano. A catalogo presenta diverse linee di prodotti ed è specializzata in portoncini d’ingresso di grandi dimensioni (come porte a bilico) e porte blindate complanari al muro.

Si tratta di fatto di una compagnia in grado di realizzare un prodotto artigianale con un’organizzazione industriale. Uno dei suoi punti di forza è la comunicazione e il marketing che l’hanno portata in pochi anni ad arrivare sul podio spodestando altre aziende di alto livello.

Vighi Porte Blindate

Vighi è un’azienda Italiana con sede a Parma. È stata fondata nel 1980 ed è stata una delle prime aziende produttrici di portoncini blindati ad adattare il cilindro europeo (che oggi montano praticamente tutte le porte moderne).

Oltre ad una rete di rivenditori, esistono sul territorio italiano diversi Vighi Store, negozi con esposizione dedicati proprio alle porte Vighi. Il suo punto di forza è sicuramente la possibilità di personalizzare al massimo le porte d’ingresso blindate a catalogo, su disegno e dimensioni del cliente.

Torterolo & Re Porte Blindate

Torterolo & Re produce porte blindate presso il proprio impianto produttivo di Savona, in Liguria. Oltre alle porte d’ingresso, l’azienda produce altri prodotti relativi alla sicurezza, come infissi e serramenti antieffrazione, scuri e persiane di sicurezza.

Grazie alla collaborazione con importanti studi di design, Torterolo pone particolare attenzione alla personalizzazione dei pannelli interni, dando la possibilità al cliente di scegliere tra una vasta gamma di modelli e materiali.

Porte blindate Dierre

Dierre è un’azienda storica, presente sul mercato dalla seconda metà degli anni Settanta. Grazie ai prezzi vantaggiosi, Dierre è una delle principali aziende scelte per la cantieristica e per la produzione in serie.

È specializzata nella produzione di portoncini d’ingresso e serramenti da esterno, ed è molto conosciuta nel nostro paese grazie alla comunicazione massiva effettuata negli anni Novanta.

Come scegliere le porte blindate?

Vediamo nel dettaglio quali sono gli aspetti principali da valutare nella scelta di una porta blindata.

Classe antieffrazione

L’aspetto più importante in una porta blindata è la sua capacità di resistere ai tentativi di effrazione; dicendo ciò non si afferma di certo nulla di nuovo, quel che molti consumatori non sanno, tuttavia, è il fatto che tale capacità può essere conosciuta tramite un parametro oggettivo.

Ad ogni porta blindata, infatti, è associata la classe antieffrazione di appartenenza: le classi antieffrazione, che indicano appunto il livello di robustezza del modello, sono 6, a partire dalla meno affidabile, la 1, fino a quella più resistente in assoluto, la 6.

Ma quali sono, quindi, le classi antieffrazione raccomandate? Se ci si vogliono assicurare delle porte blindate di qualità per una casa, un ufficio o un immobile analogo, l’ideale è orientarsi verso modelli appartenenti alle classi 3 o 4, in grado di resistere senza problemi anche a tentativi di scassinamento compiuti con l’ausilio di strumenti specifici e protratti per lungo tempo.

Le classi inferiori non possono essere considerate una garanzia sufficientemente solida, mentre quelle superiori vanno sicuramente oltre i livelli di sicurezza necessari per immobili di questo tipo, infatti trovano abitualmente impiego in contesti di massima sicurezza; quel che conta è assicurarsi una porta blindata affidabile in relazione alle proprie esigenze e alle caratteristiche del proprio immobile, non è necessario spendere cifre spropositate per procurarsi la porta blindata più sicura al mondo!

La prima cosa da fare se si sta valutando l’acquisto di una nuova porta blindata, quindi, è controllare la classe antieffrazione di appartenenza, vediamo ora quali sono gli altri aspetti su cui soffermare la propria attenzione.

Isolamento termico ed acustico

Una porta blindata di qualità deve assolutamente contraddistinguersi per buone capacità di isolamento termico ed acustico: l’isolamento acustico è prezioso per assicurarsi una buona qualità del riposo e, in generale, per godere del dovuto comfort, mentre quello termico è fondamentale per evitare le dispersioni termiche, quindi per favorire la complessiva efficienza energetica dell’immobile.

Non è raro che l’installazione di una porta blindata ben isolante riesca perfino a consentire, all’immobile, il raggiungimento di una classe energetica superiore, di conseguenza questo aspetto merita tutta la considerazione del caso, soprattutto se la porta blindata si affaccia direttamente su uno spazio outdoor. Ma quali sono i parametri a cui far riferimento per assicurarsi delle porte performanti anche da questo punto di vista?

La capacità di isolamento acustico di una porta blindata è espressa in decibel, in cui simbolo è dB, e i modelli di fascia più alta assicurano un isolamento dai 40 ai 46 dB.

Per l’isolamento termico, invece, l’indicatore è W/m²K, corrispondente alla cosiddetta trasmittanza, il cui simbolo è U, la quale indica appunto quanta dispersione avviene per metro quadro ad una differenza di temperatura interno-esterno di 1 K. Affinché una porta blindata possa definirsi isolante a livello termico deve avere una trasmittanza inferiore a 1,3, ma è ancor meglio riuscire a trovare modelli con una trasmittanza inferiore: sebbene rari, in commercio vi sono anche modelli con una trasmittanza inferiore addirittura a 0,6.

Ovviamente, è bene ricordare che le capacità di isolamento termico ed acustico di una porta blindata dipendono anche dalla qualità dell’installazione, di conseguenza è indispensabile che tale operazione venga eseguita da professionisti esperti.

Tipologia di serratura e cilindro

La qualità di una porta blindata dipende anche dal tipo di serratura e cilindro, e da questo punto di vista la miglior soluzione è senz’altro il cosiddetto cilindro europeo. Senza addentrarci oltremodo in aspetti tecnici si può sottolineare che il cilindro europeo è considerata la migliore opzione per molteplici ragioni, a cominciare dal fatto che la sua robustezza è massima e che avendo delle fessure molto strette non è facilmente manipolabile con grimaldelli e altri strumenti di scassinamento. Tuttavia, non tutti i cilindri europei sono sicuri.

Tutte le aziende di porte blindate elencate all’inizio del post montano cilindri europei di massima sicurezza. Nel caso in cui dovesse esserci necessità un cilindro europeo può essere sostituito facilmente, senza dover eseguire interventi meccanici complessi.

Alle porte blindate di aziende di massimo livello (come Ariete Porte Blindate) sono associate chiavi per serrature a cilindro europeo del tutto irriproducibili: nessun ferramenta è in grado di realizzarne una copia, solo la casa madre può fornirne una al proprio cliente in caso di necessità. Una prerogativa davvero notevole, questa, che viene offerta solo dalle migliori marche di porte blindate.

Sistemi di apertura elettronici e spioncini digitali

Le porte blindate di ultima generazione non sono più soltanto degli elementi meccanici, ma dei veri e propri prodotti tecnologici, di conseguenza se ci si vuol assicurare un modello di qualità è legittimo pretendere, da questo punto di vista, delle funzioni avanzate. Gli esempi sono tanti: alcuni modelli prevedono un sistema di apertura con impronta digitale, un tempo prerogativa esclusiva di contesti di massima sicurezza e oggi utilizzabile anche per accedere ad abitazioni e uffici.

Utilissimi sono anche gli spioncini digitali, grazie a cui è possibile vedere su smartphone o altro dispositivo, anche da remoto, chi ha suonato alla porta; alcuni spioncini inoltre, grazie ad appositi sensori, sono in grado di attivare automaticamente la registrazione nel caso in cui venga rilevata la presenza di qualcuno dinanzi alla porta d’ingresso per una quantità di secondi rilevante. Gli spioncini digitali di ultima generazione sono dotati di un microfono, anch’esso gestibile da remoto: grazie al medesimo, dunque, si può comunicare con chi ha suonato alla porta anche quando non si è in casa o in ufficio, magari chiedendo ad un corriere di lasciare il proprio pacco al proprio vicino o spaventando il malintenzionato.

Installazione

L’installazione della porta blindata può incidere fino al 70% sulle prestazioni della stessa. Una porta di massima sicurezza, se installata male, non è in grado di garantire la sicurezza, l’isolamento termico e acustico dichiarato in laboratorio.

In Italia esistono diversi enti certificatori e scuole per serramentisti. Fra questi, la migliore scuola di formazione è senza dubbio l’Accademia della Posa in Opera, una vera e propria scuola che è stata in grado, negli ultimi anni, di formare posatori su tutto il territorio nazionale.

Quanto costa una porta blindata?

Il prezzo è forse l’ultimo valore da tenere in considerazione nella scelta di una porta blindata. Questo perché, essendo un investimento fondamentale per la sicurezza della propria casa e della propria famiglia, il valore che può garantire è davvero inestimabile. In commercio esistono porte di tutti i livelli, con prezzi e caratteristiche differenti: da poche centinaia di euro a decine di migliaia, sul mercato ci sono portoncini di tutti i prezzi.

Le porte blindate da interni hanno un prezzo che parte dai 2.900 euro ed arriva fino a 5.200 euro. Mentre, le porte blindate da esterni (o con vetro) partono da circa 3.500 euro e possono arrivare a costare fino a 10-12.000 euro.

Il prezzo varia molto in funzione di diverse caratteristiche, fra cui il livello di sicurezza, la tipologia di struttura (e la forma del vetro in caso di porte finestrate) e gli accessori di sicurezza (come le serrature elettroniche e gli spioncini digitali).

