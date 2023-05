Caro affitti. Per alloggi studenti 660 milioni di euro dal PNRR

La mobilitazione sul caro affitti, con sit-in in tenda da parte degli studenti davanti ai rettorati, è partita da Milano fino ad arrivare a Roma, Firenze, Pavia, Padova, Venezia, Bologna, Perugia, Bari, Torino e Cagliari.

Per gli studenti gli alti costi rendono insostenibile la vita dei fuori sede nelle principali città universitarie. Una protesta arrivata fino a Palazzo Chigi e che sta generando scontri tra forze politiche.

Il Governo con una nota ufficiale annuncia l’arrivo di un emendamento sull’ housing universitario per avviare le misure previste dal PNRR che vedono la disponibilità di risorse per 660 milioni di euro da destinare ad alloggi universitari.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede l’emendamento e quali sono gli obiettivi fissati con il PNRR circa la missione M4C1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università all’interno della quale rientra la riforma 1.7 sugli alloggi per studenti.

In arrivo bandi PNRR per incentivare l’housing universitario

Dalle interlocuzioni del Governo con la Commissione europea, è emersa la possibilità di escludere la natura di aiuto di Stato per gli incentivi destinati all’housing universitario.

Con un emendamento al ddl di conversione del Decreto PA (DL 44/2023) verrà confermata, anche a livello legislativo, l’immediata operatività delle misure che destinano 660 milioni di euro all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Come abbiamo accennato sopra, si tratta di misure che rientrano nel PNRR e introdotte dall’articolo 25 del decreto legge n. 144 del 2022 (detto anche Aiuti Ter), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il prossimo step è quello che prevede la pubblicazione, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), della manifestazione di interesse verso gli enti pubblici che dispongono di immobili in disuso (caserme, palazzi, ecc…) e che potrebbero essere convertiti in studentati.

In seguito il ministero procederà all’emissione dei bandi destinati alle imprese al fine di procedere con gli interventi di ristrutturazione, quindi alla gestione delle strutture.

Cosa prevede la missione PNRR per gli alloggi studenti

La riforma PNRR che interessa gli alloggi studenti è la 1.7 che rientra nella più ampia missione M4C1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università.

L’obiettivo è quello di incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata da parte del MUR degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Il traguardo da raggiungere è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40 mila a oltre 100 mila entro il 2026.

Le principali modifiche normative previste sono le seguenti:

apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati , o partenariati pubblico-privati;

della partecipazione al finanziamento anche , o partenariati pubblico-privati; supporto della sostenibilità degli investimenti privati, con garanzia di un regime di tassazione simile a quello applicato per l’edilizia sociale, che però consenta l’utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari l’ospitalità studentesca;

degli investimenti privati, con simile a quello applicato per l’edilizia sociale, che però consenta l’utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessari l’ospitalità studentesca; adeguamento degli standard per gli alloggi , mitigando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate;

, mitigando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate; agevolazioni per la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici greenfield (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50%), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati;

in luogo di nuovi edifici greenfield (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50%), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; digitalizzazione della procedura per la presentazione e la selezione dei progetti.

Affitti sempre più alti: un problema che non riguarda solo gli studenti

Non solo studenti ma anche, lavoratori precari e famiglie subiscono il caro affitti e la faccenda riguarda molte città, sia italiane sia europee.

Da un indagine di Immobiliare.it, Milano è risultata nel 2022 la città più cara d’Italia con il prezzo di una stanza singola che raggiunge mediamente quota 620 euro. Un dato in rialzo del 20% rispetto al 2021 e dell’8,2% rispetto al periodo pre-pandemia.

Seguono, Roma dove per una singola si paga in media 465 euro, 248 per la doppia, Padova e Firenze, dove per affittare una singola servono poco più di 450 euro.

In quinta posizione Bologna dove una singola può arrivare a 447 euro.

