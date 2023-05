Delta Light. La nuova collezione punta su ottiche di precisione d’avanguardia

Delta Light torna protagonista della Milano Design Week con il lancio della sua ultima collezione.

I nuovi sistemi di illuminazione della multinazionale belga sono stati proposti al pubblico nello showroom di Via Privata Gaspare Bugatti, 15 con la presentazione della Lighting Bible 15 e con l’evocativa installazione Momentum, quest’ultima così commentata da Gianluca D’Avino, country manager di Delta Light Italia: “Siamo testimoni quotidiani di un mondo in transizione e in forte cambiamento: Momentum è un invito a riflettere sul contrasto dicotomico tra la volatilità dei momenti che viviamo e l’importanza della loro permeanza”.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis

Ottiche di precisione d’avanguardia, innovazioni di finiture e di design ed eleganti espressioni decorative caratterizzeranno i nuovi prodotti per interni ed esterni.

Vediamo nel dettaglio quali sono state le novità presentate.

Soluzioni per l’interno

Tra le ultime soluzioni arrivate in casa Delta Light c’è la famiglia di profili Mikaline che, combinando ottiche sabbiate e LED a basso UGR, è capace di soddisfare tanto le esigenze di illuminazione completa dei grandi spazi, quanto di garantire accoglienti opzioni d’illuminazione dedicata per ambienti di dimensioni ridotte. Profili lunghi fino a 10 metri, cavi plug-in per una facile alimentazione e connettori che consentono di accoppiare anche 4 elementi contemporaneamente completano la versatilità funzionale di una gamma pensata come un vero e proprio tool set.

Altra novità di rilievo è la famiglia Obin, un insieme di soluzioni all’avanguardia che incarna l’impegno di Delta Light per la qualità e l’innovazione. Dotati di lenti piatte, questi apparecchi di illuminazione offrono una possibilità di rotazione di 360° con un’inclinazione di 45° senza la necessità di una cerniera aggiuntiva.

Disponibili come unità a montaggio su superficie singole, doppie o come moduli da installare su profili magnetici, le Obin segnano anche l’esordio di cinque nuove finiture nella raffinata e ampia gamma della multinazionale belga: si tratta di finiture spazzolate che vanno dal grigio al rame, accompagnate dalla finitura lucida Piano Black.

Soluzioni per l’esterno

In ambito outdoor, invece, Delta Light presenta Logic 190 R OK, uno spot da incasso a pavimento regolabile in loco senza la necessità di essere smontato e, quindi, al riparo da possibili danni dovuti all’ingresso di acqua o polvere. Impiegati come singoli proiettori o installati in una fila continua, questi apparecchi sfruttano le proprietà delle ottiche wallgrazing per esaltare l’illuminazione di facciate ed elementi architettonici.

Delta Light al centro delle installazioni

Anche quest’anno la partecipazione di Delta Light alla Milano Design Week è stata scandita da significative partnership. Il sistema di illuminazione XY 180, ad esempio, è stato al centro dell’installazione “Space Makers – Magic Room”, curata da Roberto Gobbo per Zalf nello spazio di Brera Contract, in Foro Buonaparte 57.

Altre collaborazioni prestigiose sono state: quella avviata per la mostra “Zodiac”, realizzata a Palazzo Litta da Creative Academy, scuola internazionale di design di Richemont; quella che a Campo Base ha visto l’illuminazione delle aree comuni e di ben tre esposizioni; quella centrata sul concetto di “living in beauty” sviluppata nell’ambito di Alcova con Portaluppi Pattern Project nell’ex macello comunale di viale Molise.

Inoltre, la Milano Design Week è stata l’occasione per il lancio online del nuovo sito web di Delta Light, pensato per creare un’originale connessione tra mondo digitale e offline, facilitando il lavoro di progettazione in un’ottica di sostenibilità.

Comunicato a cura di QM Question Mark Press Office

Per ulteriori informazioni

deltalight.com

Consigliamo