Come efficientare la posa in opera di finestre e porte: un corso online in diretta (con CFP)

Un corso che in sole 4 ore riesce ad offrire a tecnici, progettisti, serramentisti, imprese edili e direttori dei lavori una panoramica completa sull’efficientamento di porte e finestre?

Esiste: è il corso online in diretta Come efficientare la posa in opera di finestre e porte massimizzando le prestazioni secondo la norma uni 11673-1, a cura degli esperti Massimiliano Aguanno e Daniele Cagnoni.

Il webinar – che si terrà giovedì 8 giugno (ore 14.30-18.30) – si focalizzerà sulle predisposizioni, sui controtelai termici e sui controtelai monoblocco, lasciando largo spazio anche all’esposizione di casi studio in progetti di nuova costruzione, ristrutturazione e sostituzione.

Nonostante la posa in opera dei serramenti abbia una sua norma specifica, la Norma UNI – 11673 del marzo 2017, ci sono ancora molti dubbi ed incertezze sulla sua applicazione pratica. La stessa cosa si può dire quando si parla di progettazione degli attacchi a muro (i giunti di posa controtelaio-muro e telaio controtelaio): la mancata progettazione potrebbe portare ad un mancato risultato garantito.

Il corso ha l’obiettivo di offrire un sistema di procedure, correlando la parte teorica a quella pratica, e offrendo anche l’opportunità di capire come verificare le principali problematiche e prevenirle (ad esempio quelle legate alle infiltrazioni, a condensa e muffa, ai dubbi sui materiali da applicare per ottenere il massimo risultato).

Come efficientare posa in opera di finestre e porte, programma e docenti

Come progettare la Posa in Opera dei serramenti basandosi sulle indicazioni riportate nella Norma UNI 11673-parte 1

basandosi sulle indicazioni riportate nella Norma UNI 11673-parte 1 Come funziona la Certificazione delle Competenze dei posatori e cosa riporta la UNI 11673 – parte 2

e cosa riporta la UNI 11673 – parte 2 Conoscere le tipologie di Controtelai termici e Controtelaio monoblocco per inserirli nel progetto complessivo e nel progetto di posa in opera

per inserirli nel progetto complessivo e nel progetto di posa in opera Come preparare un Progetto esecutivo di Posa in opera conoscendo i controtelai termici e monoblocco, i materiali di posa specifici e la loro funzione

conoscendo i controtelai termici e monoblocco, i materiali di posa specifici e la loro funzione Gestire la Direzione lavori e pianificare le verifiche da effettuare durante le fasi di cantiere/sostituzione

e pianificare le da effettuare durante le fasi di cantiere/sostituzione Come funzionano le verifiche finali di cantiere e quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati

e quali sono gli strumenti che possono essere utilizzati Blower door test A-wert combinato con indagine termografica e verifica della quantità di infiltrazioni

combinato con indagine termografica e verifica della quantità di infiltrazioni Norma UNI 11296 e verifica delle prestazioni Acustiche

Sistemi di pre-analisi per verificare la possibilità di formazione di condensa e muffa post-intervento: il kit di verifica.

Il corso è guidato dai seguenti docenti esperti:

Massimiliano Aguanno è geometra, serramentista specializzato in installazioni ad alte prestazioni acustiche e termiche, operatore termografico di II° livello UNI EN ISO 9712 e posatore certificato EQF4 UNI 11673, docente del Corso di Alta Formazione sulle Patologie Edilizie – infissi.

Daniele Cagnoni è docente Legno Legno per la qualifica EQF4 sulla posa in opera degli infissi e professionista per la posa degli Infissi di Qualità Casaclima, inoltre è docente del Corso di Alta Formazione sulle Patologie Edilizie – infissi.

