Pompe di calore, la Commissione europea apre una consultazione pubblica

Come sappiamo, l’accelerazione della diffusione delle pompe di calore nell’Unione Europea è uno degli obiettivi fondamentali per la transizione verso l’energia pulita e per

raggiungere la neutralità in carbonio, in linea con gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo.

Sappiamo infatti che alla fine dello scorso anno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, e che disciplina anche le tempistiche per accelerare le procedure autorizzative per l’installazione delle pompe di calore >> ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo

Ora, la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul piano d’azione per accelerare la diffusione delle pompe di calore nell’UE. I commenti possono essere inviati entro il 26 maggio 2023 a mezzanotte, ora di Bruxelles >> qui (serve registrazione al sito della Commissione europea).

Come si legge nella presentazione dell’iniziativa, l’uso di pompe di calore efficienti negli edifici, nell’industria e nelle reti termiche locali è fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e conseguire gli obiettivi del Green Deal e di REPowerEU.

Pompe di calore, piano d’azione dell’UE: cosa prevede

Il piano d’azione per accelerare il mercato e la diffusione delle pompe di calore prevede quattro filoni d’intervento:

Partnership tra la Commissione, i paesi dell’UE e il settore industriale (compresa la ricerca e innovazione);

Comunicazione a tutti i gruppi d’interesse e un’alleanza sulle competenze per la diffusione delle pompe di calore;

Legislazione (progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica);

Finanziamenti accessibili.

L’invito a presentare contributi su questo piano d’azione è ora aperto (>> qui trovi la presentazione in lingua italiana), i riscontri saranno presi in considerazione nella fase di ulteriore sviluppo e perfezionamento dell’iniziativa. I contributi ricevuti saranno pubblicati sul sito della Commissione europea.

Immagine: iStock/kebudfam