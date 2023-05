Tutte le novità del Codice Appalti: un corso online per tecnici, operatori economici, consulenti PA/PNRR e imprese

Il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023), in attuazione della Legge delega n.78/2022, presenta significative innovazioni e profonde discontinuità rispetto al D.Lgs. n. 50/2016.

Per illustrare tutte le novità (in particolare in merito a: sottosoglia, principio di rotazione, regime transitorio, fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture) è stato organizzato il corso online in diretta Il nuovo codice dei contratti per operatori economici, consulenti PA/PNRR e imprese.

Il webinar – a cura di Marco Agliata e Roberto Bonatti – si articola in due unità didattiche, che si terranno rispettivamente martedì 30 maggio 2023 (ore 15:00-19:00) e martedì 6 giugno 2023 (ore 9:00-13:00), e si rivolge in modo particolare al settore privato degli operatori economici, dei professionisti (tecnici, avvocati e commercialisti) e ai consulenti degli enti locali per l’attuazione del PNRR.

>> Vorresti sapere quali webinar ci saranno in futuro? Clicca qui, è gratis

Il corso ha l’obiettivo di svolgere una prima approfondita analisi del nuovo Codice dei contratti pubblici per evidenziare, in particolare, le novità rispetto alla precedente disciplina e gli aspetti di maggiore impatto operativo riguardanti le fasi dell’iter realizzativo dell’appalto.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti.

Sarà richiesto accreditamento per la formazione continua di architetti e avvocati.

Corso online nuovo Codice Appalti, i docenti

L’avvocato Roberto Bonatti, che si occuperà della prima unità didattica (martedì 30 maggio 2023, ore 15:00-19:00) è ricercatore confermato e professore aggregato di diritto processuale civile nell’Università di Bologna. È autore di numerosi articoli e contributi, prevalentemente sui temi del diritto europeo, del diritto della concorrenza, sull’arbitrato e sul rito del lavoro. Esercita la professione di avvocato occupandosi di arbitrati, contenzioso civile e amministrativo e di consulenza, in particolare nel diritto della concorrenza, degli appalti pubblici e di diritto farmaceutico. Collabora ed è membro del board scientifico di alcune prestigiose riviste. In tutti questi ambiti, è stato relatore a numerosi convegni, anche di rilievo internazionale.

L’architetto Marco Agliata, che si occuperà della seconda unità didattica (martedì 6 giugno 2023, ore 9:00-13:00) è esperto e autore di pubblicazioni in materia di programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private negli ambiti dei beni culturali, ambientali, gestione del territorio e nell’edilizia (>> scrive anche per noi, qui trovi il suo profilo autore).

>> Scopri il programma dettagliato e iscriviti qui <<

Consigliamo anche

Il Nuovo Codice degli Appalti 2023 commento operativo Quest’opera costituisce uno strumento operativo per la conoscenza e l’utilizzo delle modifiche normative introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 36/2023) nei vari ambiti delle procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.



Anche per questo quaderno l’organizzazione del testo ha mantenuto l’impostazione di riconoscibilità delle informazioni presentate in modo da facilitare la consultazione dei vari argomenti trattati utilizzando schemi e tabelle che restituiscono con immediatezza gli aspetti di sintesi dei vari argomenti.



Le parti di testo con i riferimenti normativi (riportate integralmente) sono limitate soltanto agli elementi di maggior rilevanza per consentire l’immediata verifica del dettato normativo letterale degli aspetti più importanti.



Sono affrontati tutti i temi e gli aspetti teorico.pratici per il direttore dei lavori, nello specifico:

◾ Il responsabile unico del procedimento

◾ La programmazione e la progettazione di lavori e degli acquisti di beni e servizi

◾ Validazione, verifica e iter autorizzativo del progetto

◾ Stazioni appaltanti ed operatori economici

◾ Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

◾ Scelta del contraente

◾ Esecuzione delle opere

◾ Contenzioso e strumenti



Marco Agliata

Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza.

Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale.

È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali. Leggi descrizione Marco Agliata, 2023, Maggioli Editore 29.00 € 27.55 €