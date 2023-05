Centro Piacentiniano, nuova luce per i monumenti del cuore di Bergamo

In occasione dell’importante appuntamento di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023, tutto il centro di Bergamo si è rifatto il look: riqualificazione delle pavimentazioni e aiuole tra piazza Matteotti e il Sentierone, risistemazione dell’ex albergo Diurno e di piazza Dante e introduzione di un nuovo sistema di illuminazione, progettato per valorizzare al meglio i monumenti del Centro Piacentiniano, simbolo storico e centro nevralgico della città.

Per il progetto illuminotecnico, il Comune di Bergamo si è rivolto a Telmotor – player industriale che offre soluzioni altamente specializzate per i settori illuminazione, automazione industriale ed energia, fornitore di consulenza integrata per il mondo dell’industria, infrastrutture e terziario.

Vediamo nel dettaglio il progetto che ha previsto la realizzazione di un sistema di illuminazione omogeneo al fine di valorizzare tutte le aree del Centro Piacentiniano.

Obiettivo: valorizzare monumenti e architetture con un’illuminazione omogenea a bassi consumi

L’obiettivo del progetto, sviluppato dall’azienda insieme a CN10 architetti, studio di architettura della provincia di Bergamo che si occupa di progettazione architettonica e recupero del patrimonio storico, è stato di estendere a tutti i monumenti e edifici pubblici presenti nei lotti di riqualificazione un sistema di illuminazione omogeneo.

Come spiega Alessandro Vaglietti, Responsabile Energy&Lighting Solutions di Telmotor: “Il concetto alla base della volontà dell’Amministrazione Comunale e del nostro intervento è stato unificare l’illuminazione, liberando gli edifici e i monumenti da elementi illuminotecnici invasivi e concentrando in pochi punti le sorgenti luminose per risaltare i monumenti e le architetture, come nel caso della Torre dei Caduti. Abbiamo operato puntando a massima funzionalità, estetica, fruibilità di spazi e monumenti in notturna e integrato i diversi lotti del Centro con un percorso di illuminazione a consumo energetico ridotto”.

Il progetto di illuminazione ha riguardato tutte le aree del Centro Piacentiniano: Piazza Donizetti, i Camminamenti del Sentierone, Palazzo Frizzoni, Teatro Donizetti, Palazzo di Giustizia, Palazzo del Comune, Chiesa dei Santi, Monumento Donizetti, Piazza Dante.

Le soluzioni scelte per il Centro Piacentiniano

Per la Torre dei Caduti, l’ultimo degli interventi previsti, la scelta è ricaduta sui corpi illuminanti Lumen Pulse, che permettono posizionamento e puntamento efficace grazie al doppio snodo. Installati su pali di 12 metri, equipaggiati con ottiche di precisione e gradazioni di fascio tra 4° e 6°, permettono di evidenziare specifiche sezioni architettoniche del monumento simbolo di Bergamo. Tutti i proiettori garantiscono un indice di resa cromatica RA 90+ e stabilità di colore. Il sistema di gestione integrato permette programmazione e regolazione del flusso luminoso rispondendo anche alla richiesta di riduzione di consumi energetici.

Per Piazza Donizetti e i nuovi camminamenti del Sentierone sono stati posizionati i corpi illuminanti EWO: l’elemento alla base della tecnologia modulare selezionata sono le unità LED che permettono la realizzazione di soluzioni sostenibili e a basso consumo energetico per il controllo e la distribuzione della luce. L’intervento in Piazza Dante, completato a dicembre 2022, ha inoltre permesso il ripristino del sistema di illuminazione artistica. Molto amato in città, prevede l’accensione differenziata degli impianti in occasione delle nascite che avvengono presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII.

I corpi illuminanti URBIDERMIS ARNE, con ottiche dedicate a LED di ultima generazione, non invasive e integrate nel contesto architettonico, sono stati installati su pali di 12 metri di altezza e posizionati per garantire corretta illuminazione complessiva e l’illuminazione di punti specifici d’interesse: Palazzo Frizzoni, Teatro Donizetti, Palazzo di giustizia, Palazzo del comune, Chiesa dei Santi, Monumento Donizetti. Il sistema di gestione integrato permette una programmazione semplice e la regolazione dell’intensità del flusso in funzione di esigenze specifiche.

Foto di copertina: ©Telmotor 2023