Sicurezza sul lavoro per professionisti tecnici e RSPP, i nuovi corsi di Blumatica

L’attenzione verso i temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro non è mai troppa: i dati INAIL relativi al 2022 (così come rilevati al 31 dicembre) ci dicono che gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2022 sono stati 697.773, in aumento del 25,7% rispetto al 2021, del 25,9% rispetto al 2020 e dell’8,7% rispetto al 2019.

Per invertire questa tendenza, la formazione risulta fondamentale. Blumatica ha recentemente presentato i suoi nuovi corsi e-learning Sicurezza & Errori. Il connubio da evitare, organizzati grazie alla collaborazione con Accademia della Tecnica.

Questi corsi sono rivolti ai professionisti tecnici (come architetti, geometri e periti), a cui vengono anche rilasciati CFP, e dedicati anche ai professionisti che hanno necessità di effettuare l’aggiornamento quinquennale per poter esercitare la mansione di Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

I corsi sono in particolare quattro: Bias ed euristiche nella sicurezza sul lavoro, Scienze della sicurezza, Introduzione alla ISO 45001, Introduzione alla ISO 45003. Scopriamo di più.

Bias ed euristiche nella sicurezza sul lavoro

Il corso Bias ed euristiche nella sicurezza sul lavoro (durata: 10 ore, rilascia 10 CFP per professionisti tecnici come architetti, geometri e periti) concerne tutto ciò che deve sapere il RSPP sul fattore umano per prevenire gli infortuni. L’obiettivo è quello di aggiornare le conoscenze in ambito di sicurezza per migliorare competenze e professionalità, capacità, preparazione e responsabilità.

Scienze della sicurezza

Il corso Scienze della sicurezza (durata: 14 ore, rilascia 14 CFP per professionisti tecnici come architetti, geometri e periti) tratta invece del percorso storico evolutivo della scienza della sicurezza.

Introduzioni alla ISO 45001 e alla ISO 45003

Disponibili anche le introduzioni alla ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro), di durata di 14 ore e rilasciante 14 CFP agli ordini professionali cui è rivolto, e alla ISO 45003 (Salute e sicurezza psicologica sul luogo di lavoro), tramite cui architetti, geometri, ingegneri possono ottenere 8 CFP.

Strumenti didattici a supporto dei corsi sicurezza

Ogni percorso formativo prevede esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, esercitazioni, stampe e spunti di riflessione che completano la formazione.

Uno specifico sistema di tracciamento consente inoltre di comprovare il tempo di fruizione del corso: la durata delle sessioni viene memorizzata sotto forma di report che registra data e ora del primo e dell’ultimo accesso al singolo contenuto didattico, nonché il tempo totale di fruizione dei moduli che deve essere obbligatoriamente sequenziale.

Sono inoltre previste verifiche intermedie e una verifica finale, che prevede un test scritto finalizzato a valutare la comprensione degli argomenti trattati nel corso.

La frequenza completa dei corsi prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per le figure professionali previste dall’Accordo Stato Regioni 07/07/2016.

