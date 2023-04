Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2023. Gli eventi organizzati da INAIL

Dai dati provvisori INAIL relativi all’anno 2022, rilevati al 31 dicembre, gli infortuni denunciati nel 2022 sono stati 697.773, in aumento del 25,7% rispetto al 2021, del 25,9% rispetto al 2020 e dell’8,7% rispetto al 2019. A livello nazionale i dati presentano un incremento rispetto al 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro (+28,0%) sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+11,9%).

Ecco perché l’attenzione sui temi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è mai troppa ed è fondamentale fare prevenzione al fine di limitare al massimo gli infortuni sui luoghi di lavoro. Un messaggio che può essere veicolato anche attraverso iniziative come quella della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza 2023.

INAIL spiega che la giornata celebrativa è nata nel 2003 e ad istituirla è stata l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), in qualità di momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali. La ricorrenza viene celebrata il 28 aprile di ogni anno, per ricordare la data della promulgazione della Convenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, adottata nel 1981 dall’ILO.

Per celebrare la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza 2023, INAIL organizza una serie di eventi sul territorio nazionale. Di seguito l’elenco degli appuntamenti in programma.

Campania

La Direzione regionale INAIL Campania celebra questa iniziativa con una serie di eventi, tra gli altri: la pubblicazione del fumetto inedito “Naili & Gatto Perry”, che sarà presentato a Comicon, il Festival internazionale della cultura pop in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 28 aprile al 1° maggio, e la sottoscrizione, a Città della scienza, del protocollo d’intesa con il Distretto aerospaziale della Campania (Dac).

Il 28 aprile si conclude ad Atripalda, in provincia di Avellino, il progetto, “Progettiamo un futuro in sicurezza”, svolto dalla direzione territoriale INAIL Avellino – Benevento e il settore ricerca della Uot della città irpina, insieme agli studenti del liceo scientifico Vittorio De Caprariis. L’iniziativa formativa, che si è articolata, in vari incontri, con i professionisti dell’Inail ha avuto come obiettivo l’accrescimento negli allievi del grado di consapevolezza riguardo ai rischi e ai pericoli negli ambienti casa – lavoro. L’evento in programma, a partire dalle ore 9.00, presso l’istituto scolastico irpino.

Sempre ad Atripalda, il 28 aprile, alle ore 10.00, presso il Centro per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di Avellino, è in programma, con il patrocinio di INAIL Campania, il convegno dedicato alla Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, con esperti e rappresentanti delle istituzioni >>per saperne di più<<

Sicilia

La Direzione regionale INAIL Sicilia celebra la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro 2023 con i seguenti eventi: a Catania un incontro per esaminare i sistemi di gestione della sicurezza, a Palermo un focus su ispezioni e controlli, nella città dello stretto il direttore regionale interviene all’evento organizzato dal OPT-Formedil, mentre la Direzione regionale partecipa al programma Buongiorno regione dalla Tgr RAI Sicilia >> per saperne di più <<

Umbria

Venerdì 28 aprile a Norcia (PG) lo Spazio Digipass di via Solferino ospita a partire dalle ore 10 il convegno “La gestione della sicurezza nei cantieri complessi: il modello umbro applicato al cantiere della basilica di San Benedetto”. Il cantiere è stato inserito nel programma regionale di interventi prevenzionali per il miglioramento della gestione della sicurezza nel lavoro che vede, a seguito di apposito protocollo tra istituzioni e parti sociali, l’adozione dell’approccio “cantiere complesso”, frutto della collaborazione tra Regione Umbria, INAIL Umbria, CESF di Perugia e TESEF di Terni >> per saperne di più <<

