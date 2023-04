Crediti incagliati imprese, la piattaforma web di CNA e Harley&Dikkinson

Già da tempo CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa – sta chiedendo al Governo soluzioni efficaci per risolvere l’emergenza dei crediti incagliati (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).

La Legge di conversione del Decreto Blocca Cessioni (Legge 11 aprile 2023, n. 38), in vigore dal 12 aprile scorso, ha introdotto varie novità, ma senza fornire una soluzione definitiva a questo problema.

Piattaforma crediti CNA con H&D

Per offrire una risposta concreta all’emergenza dei crediti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese, CNA Costruzioni ha rafforzato la già esistente partnership con Harley&Dikkinson sviluppando una piattaforma digitale per la raccolta delle pratiche/crediti esistenti. La piattaforma include anche utili servizi di back office erogati direttamente da H&D per la verifica delle pratiche, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la successiva aggregazione, cessione e liquidazione dei crediti fiscali.

Grazie alla piattaforma web sarà attivato un processo nei confronti del sistema bancario, così che gli intermediari finanziari possano mantenere il credito nel proprio cassetto fiscale per utilizzarlo in compensazione.

I singoli istituti di credito potranno vedere aggregati in un’unica cessione i crediti precedenti il primo maggio 2022 (non tracciabili), accedere a un elenco facsimile di Cassetto Fiscale per l’accettazione agevolata dei crediti tracciabili, e liquidare con bonifico unico a un Fondo Aggregatore (Fondo H&D), che sarà anche in grado di effettuare l’AML (Anti Money Laundering) sulle imprese associate a CNA Costruzioni.

