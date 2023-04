In Sardegna il primo ponte a travi precompresse ed armatura in fibra di vetro GFRP. Partecipa alle prove di collaudo!

Quando l’high tech sposa la sostenibilità nascono soluzioni geniali che ancora una volta vedono Manini Prefabbricati anticipatore nel settore e su scala europea, se non addirittura mondiale, per l’utilizzo di nuovi materiali nella prefabbricazione quali le barre certificate Glasspree® realizzate da Sireg Geotech in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers ovvero Fibra di Vetro).

Il GFRP è una particolare fibra di vetro che può sostituire l’acciaio all’interno delle armature lente dei manufatti prefabbricati e Manini Prefabbricati sta realizzando la prima applicazione europea di questa nuovissima tecnologia, con la costruzione di un ponte in Sardegna, nel comune di Gonnesa.

I vantaggi nell’adozione di questo nuovo materiale/tecnologia per l’ambiente, la sicurezza e l’economicità di gestione sono molteplici:

non è soggetto ad alterazioni ed ossidazioni, non viene corroso da umidità e salsedine. Questo consente un notevole risparmio di tempi e costi di manutenzione dell’opera ed un effettivo allungamento della vita utile del manufatto, in tutta sicurezza;

e quindi senza sottrarre alla comunità acqua potenzialmente destinata al consumo umano. Gli sconvolgimenti climatici ai quali siamo e saremo esposti nel corso dei prossimi anni ci ricordano sempre più quanto preziose siano le risorse idriche mondiali; ha un peso specifico inferiore all’acciaio B450C normalmente utilizzato per le armature interne e quindi, a parità di quantità di materiale, questa speciale fibra di vetro incide in maniera inferiore in termini di emissione di CO 2 sui trasporti.

La realizzazione di questa nuova infrastruttura da parte di Manini Prefabbricati rappresenta però anche un “ponte” di intelligenze e di ricerca tra l’azienda umbra e la brianzola Sireg Geotech e le sponde dell’Atlantico, il mondo universitario sardo e un’amministrazione pubblica lungimirante e attenta all’ambiente. Il partner scientifico americano dell’azienda, per la realizzazione del ponte di Gonnesa è il Professor Antonio Nanni a capo del Department of Civil, Architectural & Environmnental Engineering dell’Università di Miami, territori in cui questa tecnologia ha trovato i suoi primi ambiti di applicazione.

Con le parole del Prof. Nanni: “L’eccellenza italiana non è solo nella moda o nel food, ma anche in mondi meno accattivanti come le costruzioni. Il ponte in Sardegna rappresenterà una struttura iconica in Europa e nel mondo perché testimonia lo sforzo di fare una struttura ibrida che ha un impatto positivo sia economicamente, nella durabilità e nella sostenibilità della struttura stessa.” Sempre secondo la visione del professore, che da quest’anno è Presidente ACI, il più importante Ente americano in tema costruzioni e norme edilizie, proprio la prefabbricazione sarà in grado di dare nuove risposte alle molte esigenze di un mondo delle costruzioni che vede come priorità: qualità, velocità, vantaggi economici, serializzazione e rispetto ambientale.

Questa è la vision dell’azienda di Assisi che ha sposato strutturalmente la sostenibilità tra le sue tematiche di ricerca e di eccellenza produttiva: l’adozione del GFRP è l’ultima innovazione in ordine di tempo all’interno di un catalogo ricco di soluzioni esclusive quanto significative.

Ogni grande impresa, soprattutto se dal forte contenuto innovativo quale questa, ha bisogno di una squadra che lavori sinergicamente alla sua realizzazione. Manini Prefabbricati intende ringraziare pubblicamente i partners con i quali ha condiviso l’opportunità di lavorare a questo progetto.

Partecipa alle prove di collaudo del ponte!

Il ponte sarà prossimamente inaugurato in Sardegna, nel comune di Gonnesa, e Manini Prefabbricati, il 12 maggio 2023, apre il suo stabilimento di Bastia Umbra per consentire l’esperienza diretta delle prove di collaudo su questo rivoluzionario tipo di trave, sollecitato su un “banco prova” di oltre 25 metri.

L’invito è rivolto ai professionisti del settore che intendono conoscere l’innovativo utilizzo del GFRP. Il format della giornata Fabbrica porte aperte – Un ponte sul futuro, prevede:

9:00 | Welcome Coffee e Registrazione dei partecipanti

| Welcome Coffee e Registrazione dei partecipanti 9:30 – 10:00 | Saluti di apertura

| Saluti di apertura 10:00 – 12:00 | Interventi tecnici e Q&A Secured Solutions: Prof. Ing. Fausto Mistretta Università di Miami/ACI: Prof. Antonio Nanni Università di Cagliari: Prof. Ing. Mauro Sassu ASDEA: Prof. Ing. Guido Camata Manini Prefabbricati: Ing. Manuel Boccolini Sireg Geotech: Ing. Gabriele Balconi

| Interventi tecnici e Q&A 12:00 – 12:30 | Trasferimento in Stabilimento

| Trasferimento in Stabilimento 12:30 – 13:30 | Esperienza diretta

| Esperienza diretta 14:00 | Lunch fine lavori

Per partecipare, è richiesta conferma della partecipazione all’indirizzo mail eventi@manini.it

