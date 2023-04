Occorre un sagomario completo per i profili in acciaio? Scarica l’app Steel Sections

C’è un app per tutto! Quindi non poteva mancare quella di supporto alla progettazione strutturale di opere in carpenteria metallica.

Fondazione Promozione Acciaio presenta l’app Steel Sections, sagomario di oltre 7 mila profili in acciaio e strumento di ausilio pratico.

“È una grande soddisfazione presentare al pubblico questo fondamentale strumento, frutto di 2 anni di lavoro e di impegno – spiega il Direttore Generale di Fondazione Promozione Acciaio Simona Martelli – Questo è parte del progetto continuo di Fondazione Promozione Acciaio volto ad accrescere la cultura del costruire bene. Il nostro compito è quello di fornire informazioni altamente specializzate sui prodotti siderurgici e sulle soluzioni progettuali e costruttive in carpenteria metallica e nuovi strumenti professionali che vanno ad elevare le competenze dei professionisti rendendo i prodotti in acciaio meno elitari e accessibili alla progettazione più estesa, mettendo a disposizione tutto il know-how tecnico che possediamo”.

Vediamo di seguito come funziona l’app e quali sono le principali funzionalità.

App Steel Sections: le principali funzionalità

L’app Steel Sections, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, ideata da Fondazione Promozione Acciaio, è stata creata per mettere a disposizione di tutti gli operatori del settore delle costruzioni uno strumento di ausilio pratico e veloce per la progettazione strutturale di opere in carpenteria metallica.

Testata da primarie aziende di costruzione, studi di progettazione architettonica e strutturisti, l’app raccoglie un sagomario completo di oltre 7 mila profili in acciaio:

travi IPE, IPN, HE, HD, HL, HLZ, HP, T, UPN, UPE, U, angolari a lati uguali e disuguali, tubolari circolari, quadri e rettangolari finiti a caldo e formati a freddo.

L’app include le seguenti funzionalità:

Ricerca profili e consultazione dati geometrici per categorie

Ricerca avanzata per parametri, fino a n 4 filtri

Calcolo massa e superficie per unità di lunghezza

Calcolo del “carico critico” delle aste

Calcolo delle “resistenze di progetto” delle sezioni

Calcolo delle “sollecitazioni e deformazioni” di travi isostatiche e iperstatiche

Sezione “preferiti” in cui è possibile salvare fino a 50 profili

Funzione “confronta” per comparare le caratteristiche di differenti profili

Future implementazioni riguarderanno ulteriori prodotti e funzionalità.

Fondazione Promozione Acciaio ha inoltre recentemente finalizzato il progetto di redesign del portale web. L’esigenza di aggiornare la presenza online della fondazione, comunicandone l’anima tecnica, istituzionale ed architettonica, è stata soddisfatta grazie ad un’attenta riorganizzazione dei contenuti e a un’interfaccia grafica più fresca e moderna. Il rinnovato sito istituzionale può continuare ad essere il portale di riferimento online per tutti i professionisti coinvolti nella progettazione delle costruzioni in acciaio offrendo una più immediata reperibilità delle informazioni e un’immagine più contemporanea.

Per ulteriori informazioni

promozioneacciaio.it

