Mantenimento di opera originariamente temporanea: le conseguenze

Come è noto, l’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo Unico Edilizia[1] considera opere di edilizia libera “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.

Al riguardo, giova rilevare che, come ricordato recentemente dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 12 aprile 2023, n. 208, per poter sostenere che un’opera è temporanea[2] – al di là della necessità di preventiva comunicazione all’Ente dell’installazione con specificazione dei motivi della contingenza – la medesima deve comunque essere rimossa entro il limite massimo di 180 giorni[3].

Come affermato in passato dalla giurisprudenza[4]:

la realizzazione di opere che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è sempre subordinata al rilascio di un apposito titolo abilitativo e l’individuazione, tra le opere soggette ad attività edilizia libera, di quelle dirette a soddisfare esigenze temporanee, costituisce una deroga a tale principio con norma di carattere eccezionale come tale non suscettibile di interpretazioni estensive;

, con conseguente successiva e ; per tale ragione il legislatore ha circondato la possibilità di qualificare come attività libera tali opere, che possono avere anche un impatto significativo sul territorio, di particolari cautele volte ad assicurare l’effettiva ed obiettiva riscontrabilità di tali caratteri, prevedendo che debbano essere sempre rimosse entro un preciso termine (oggi, 180 giorni) dalla loro realizzazione, fermo restando che, ove vi sia l’esigenza di mantenerle per un tempo maggiore, gli interessati devono necessariamente munirsi di un idoneo titolo edilizio.

Ne consegue che la mancata rimozione di queste opere entro detta scadenza determina un abuso edilizio e comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 44, comma 1, lettere b) o c) del Testo Unico Edilizia, con una totale equiparazione dell’illecito alla costruzione di edificio senza titolo edilizio, che si realizza, dunque, con il mantenimento delle opere stesse oltre il termine assentito.

Più nello specifico, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative:

la citata lett. b) dispone, “l’a rresto fino a due anni e l’ ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione”;

e l’ nei casi di esecuzione dei lavori in del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione”; la lettera c) prevede “l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso”.

Nel caso oggetto di valutazione dei giudici bolognesi una società titolare di una concessione balneare[5] aveva installato e non rimosso al termine della stagione un campo da beach-volley e relativa recinzione, un recinto in legno per i gonfiabili, i pali per le bandiere, un pergolato addossato alle cabine con relativo tamponamento laterale costituito da pannelli in legno e i pannelli solari sulle sommità delle cabine; conseguentemente, l’ufficio tecnico comunale aveva adottato l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ritenuta legittima dal TAR.

