BIM (K)now! L’Università di Pavia organizza un ciclo di incontri gratuiti con gli esperti BIM

BIM (K)now! è il ciclo di incontri sul BIM (Building Information Modeling) aperti al pubblico organizzato dall’Università degli Studi di Pavia.

Le conferenze vedono protagonisti esperti di studi professionali che quotidianamente svolgono la propria attività a contatto con il mondo della digitalizzazione, dell’architettura e dell’ingegneria.

L’iniziativa è a cura del Prof. Vittorio Andrea Sellaro e si colloca all’interno del Corso “Laboratorio BIM” della nuova laurea professionalizzante TeDCAT, digital-oriented e BIM-oriented dell’Università degli Studi di Pavia.

BIM (K)now! è una iniziativa che si compone di quattro conferenze, con ospiti d’eccezione del panorama BIM e della digitalizzazione nel campo della progettazione, che vanno a inserirsi come attività d’eccellenza per gli studenti del Corso “Laboratorio BIM” che per l’occasione apre le porte al pubblico con l’obiettivo di coinvolgere e fare rete sensibilizzando su un tema molto importante.

Di seguito il programma dettagliato.

Gli incontri in programma

Il ciclo BIM (K)now! è articolato in quattro incontri. Di seguito il calendario degli eventi:

31 marzo 2023 – evento concluso

Progettare attraverso il BIM – L’Arch. Fabrizio Bassetta e l’Ing. Laura Tiburzi, entrambi BIM Manager dello studio Mario Cucinella Architects, noto studio di architettura e design tra i più importanti a livello mondiale hanno parlato di metodologia BIM e progettazione attraverso la propria esperienza lavorativa, quindi di gestione del cantiere per la realizzazione di progetti complessi e innovativi capaci di includere qualità architettonica e sostenibilità in campo ambientale, sociale ed etico.

14 aprile 2023

Le nuove sfide del cambiamento digitale – L’Arch. Francesco Zonca, Senior Designer dello studio di architettura Sou Fujimoto Architects tratterà di architettura come disciplina, passione, creatività e visione affrontando il tema della transizione digitale.

12 maggio 2023

BIM e infrastrutture strategiche – Data Center – L’Ing. Giammarco Manzoni, BIM Manager e Founder di EMAGY Srl, società di ingegneria che si occupa di consulenza BIM, terrà la conferenza e questa sarà l’occasione per fare un focus sul ramo MEP osservando l’applicazione del processo BIM al centro della progettazione impiantistica di un Data Center.

26 maggio 2023

Legal BIM – L’Avv. Cristian Barutta e l’Avv. Andrea Versolato, Co-Fondatori dello Studio VBS, esperti del panorama BIM in materia di assistenza giuridica e consulenza legale in una materia fortemente innovativa e trasversale quale quella regolante gli appalti pubblici; in questo incontro lo Studio VBS spiegherà dettagliatamente la normativa e la sua evoluzione negli anni.

Come partecipare

Tutte le conferenze si svolgeranno nella fascia pomeridiana (14:30-16:30) presso la aula A3 della Facoltà di Ingegneria in via Adolfo Ferrata, 5, Pavia.

Gli eventi sono gratuiti, fino a esaurimento posti, chi fosse interessato a partecipare può iscriversi utilizzando il link riportato di seguito.

