Relazione di Regolarità Edilizia – RRE: cos’è e perché cambierà le compravendite immobiliari

La Relazione di Regolarità Edilizia – RRE è un documento attraverso il quale viene certificata la regolarità edilizia e urbanistica di un immobile, per meglio dire, la corrispondenza tra il progetto depositato in Comune e lo stato di fatto dell’immobile.

La RRE non è una documentazione obbligatoria, ma volontaria ed è stata recentemente introdotta a Torino, tuttavia è già presente in altre regioni e province italiane. L’esigenza di corredare l’atto di compravendita di un immobile di tale documentazione sta nella necessità di voler garantire la regolarità urbanistica e catastale dei fabbricati oggetto di atti di trasferimento.

Vediamo nel dettaglio a cosa serve, chi rilascia la RRE e perché Torino, prima città in Piemonte, ha scelto di adottarla.

Relazione di Regolarità Edilizia – RRE: a cosa serve

Attraverso un accordo siglato, tra il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Comitato Notarile Interregionale Piemonte Valle d’Aosta, Ordine Architetti Torino, Ordine Ingegneri Torino, Collegio Geometri Torino e Ordine Commercialisti Torino, a Torino è stata introdotta la Relazione di Regolarità Edilizia (RRE) al fine di fornire maggiori garanzie tra le parti interessate in fase di compravendita immobiliare, con l’intento di eliminare i probabili contenziosi legati alla non conformità amministrativa dei fabbricati.

Il presidente di FIMAA Torino, Franco Dall’Aglio, ha spiegato a cosa serve la RRE, ovvero a radiografare lo stato urbanistico e catastale dell’immobile commercializzato, permettendo ai venditori di potere intervenire e correggere quelle eventuali difformità rilevate al fine di non incorrere in gravi responsabilità contrattuali.

Relazione di Regolarità Edilizia – RRE: chi la rilascia

La Relazione di Regolarità Edilizia deve essere redatta a firma di un professionista abilitato (geometra, architetto o un ingegnere), utilizzando un format predefinito.

L’obiettivo è quello di accompagnare ogni atto di compravendita con una RRE affidata a un professionista abilitato imparziale e competente, in grado di verificare la rispondenza edilizia e catastale dell’unita immobiliare compravenduta al fine di garantire la massima tutela per i clienti ed evitare contenziosi tra le parti firmatarie.

Torino dice sì alla RRE

Maria Cristina Milanese e Michela Lageard, rispettivamente Presidente e Consigliera dell’Ordine degli Architetti di Torino hanno dichiarato:

“Il protocollo che abbiamo siglato deve essere visto come il risultato ottenuto dalla collaborazione tra gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Torino e provincia, il Collegio dei Geometri di Torino e provincia ed il Consiglio Notarile del distretto di Torino e Pinerolo. Alla richiesta di collaborazione dei notai, avvenuta circa un anno e mezzo fa, abbiamo aderito congiuntamente ripromettendoci di avviare insieme una sperimentazione della stessa procedura per farla diventare una buona prassi da adottare”.

“Come professionisti abbiamo pertanto dato una forma a quella che è una metodologia lavorativa, che tutti noi attuiamo, all’accettazione dell’incarico professionale, una prassi di verifica della rispondenza edilizia e catastale degli immobili presenti sul nostro territorio, che in questi ultimi anni si sta rafforzando, anche per le dinamiche dovute agli incentivi fiscali, i cosiddetti Bonus. Ragionevolmente, tale procedura deve compiersi anche nel trasferimento degli immobili da una proprietà ad un’altra. La Relazione di Regolarità Edilizia redatta verrà sottoscritta da un tecnico abilitato e farà parte di quegli strumenti atti a garantire la Regolarità Urbanistica e Catastale dei fabbricati che siano oggetto di atti di trasferimento e pertanto la Relazione di Regolarità Edilizia sarà allegata all’atto di compravendita. Il tutto a tutela delle parti, del patrimonio immobiliare, che talvolta coincide con il patrimonio familiare e altre volte è oggetto di investimento. Nei prossimi mesi ci impegneremo congiuntamente come Ordini e Collegi a proporre ai nostri iscritti corsi di aggiornamento in merito”.

Foto:iStock.com/AndreyPopov