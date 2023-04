Decreto Blocca Cessioni: in Gazzetta la legge di conversione

Il Decreto Blocca Cessioni è stato convertito in legge e il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2023.

La Legge 11 aprile 2023, n. 38 è in vigore dal 12 aprile 2023.

Con la legge di conversione vengono apportate modifiche al testo del decreto legge. Gli articoli aggiornati sono:

articolo 01 – proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche;

articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

articolo 2 – modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali;

articolo 2-bis – norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati;

articolo 2-ter – norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese;

articolo 2-quater – interpretazione autentica dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

articolo 2-quinquies – comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito.

Con la conversione in legge del decreto legge 11/2023 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il quadro normativo e procedurale per i bonus casa e il superbonus si stabilizza con diverse importanti novità, relative sia ai lavori in corso che quelli in partenza.

