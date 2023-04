Guida nella scelta della colonna doccia ideale

Prendersi del tempo per una rilassante doccia al risveglio oppure dopo un’intensa giornata lavorativa è uno dei momenti più preziosi della giornata, sotto la doccia i pensieri si svaniscono e le energie si risvegliano.

Hafro, il noto brand di Gruppo Geromin che parte proprio dall’acqua come elemento principale per la cura del corpo, realizza colonne e sistemi doccia completi (anche con bagno turco incorporato) adatti ad ogni stile e gusto personale.

Leggi tutto l’articolo per trovare la colonna doccia ideale grazie ai consigli di Gruppo Geromin!

Cosa tenere in considerazione nella scelta di una colonna doccia

Colonne multifunzione, ergonomiche, di design, minimal, colorate, con installazione incassata al muro oppure no, Hafro di Gruppo Geromin propone una vastissima scelta di colonne doccia che si adattano all’ambiente nel quale devono essere installate completandone lo stile.

Ma che cosa valutare nel momento in cui si deve scegliere una colonna doccia?

Spazio e dimensioni : se si ha a disposizione poco spazio ovviamente è meglio optare per una colonna non particolarmente ingombrante, se invece l’ambiente lo permette, perché non optare per una colonna doccia con soffioni e sedili reclinabili , per rendere il momento della doccia ancora più rilassante?

: se si ha a disposizione poco spazio ovviamente è meglio optare per una colonna non particolarmente ingombrante, se invece l’ambiente lo permette, perché non optare per una , per rendere il momento della doccia ancora più rilassante? Colore e materiale della struttura : i materiali più comuni per la produzione delle colonne doccia sono l’alluminio, l’acciaio inox ma anche il cristallo, resistenti nel tempo ed eleganti. Anche il colore è fondamentale nella scelta della colonna, perché definisce lo stile del bagno, donando carattere alla stanza. Hafro propone molte colorazioni di tendenza come il cromato, il nero, il satinato, il bianco e il rose gold.

: i materiali più comuni per la produzione delle colonne doccia sono l’alluminio, l’acciaio inox ma anche il cristallo, resistenti nel tempo ed eleganti. Anche il colore è fondamentale nella scelta della colonna, perché definisce lo stile del bagno, donando carattere alla stanza. Hafro propone molte colorazioni di tendenza come il cromato, il nero, il satinato, il bianco e il rose gold. Tipologia di soffione : più ampio e completo è il soffione, più rilassante e avvolgente è il momento della doccia. Hafro produce colonne doccia sia con soffioni semplici, sia con soffioni completi di cromoterapia , cascata integrata e getto rain, per godere al massimo i benefici dell’idroterapia.

: più ampio e completo è il soffione, più rilassante e avvolgente è il momento della doccia. Hafro produce colonne doccia sia con soffioni semplici, sia con , cascata integrata e getto rain, per godere al massimo i benefici dell’idroterapia. Stile della colonna doccia : lo stile scelto deve essere armonico con il resto dell’ambiente che la circonda: Hafro spazia dalle soluzioni con un design minimal e squadrato, a modelli dalla forma ergonomica, fino ad arrivare a moderni ed eleganti colonne in carbonio che rendono contemporaneo e hi-tech anche i piccoli bagni di servizio.

: lo stile scelto deve essere armonico con il resto dell’ambiente che la circonda: Hafro spazia dalle soluzioni con un design minimal e squadrato, a modelli dalla forma ergonomica, fino ad arrivare a moderni ed eleganti colonne in carbonio che rendono contemporaneo e hi-tech anche i piccoli bagni di servizio. Accessori: sempre più richiesti sono gli accessori come la cromoterapia, l’aromaterapia e la funzione per bagno turco. Ma non solo: la doccia è il momento più atteso della giornata, e cosa c’è di meglio di rilassarsi sotto una cascata di acqua calda, collegare il proprio smartphone e mettere il sottofondo musicale preferito? Con Hafro tutto questo è possibile!

Colonne doccia Hafro: relax, praticità e innovazione come in una spa

Spesso per questioni di spazio, quasi sempre per ragioni legate alla praticità, il complemento più acquistato in assoluto per l’arredamento del bagno di casa è la colonna doccia.

Oggi fare la doccia non è semplicemente questione di igiene personale, bensì una preziosa parentesi di relax che tutti si possono concedere a qualsiasi orario della giornata. Per quanto possano essere meno scenografiche di una vasca freestanding, le colonne doccia Hafro sono una soluzione comoda e funzionale tutt’altro che banale, perché uniscono tecnologia, innovazione, estetica e praticità in un unico accessorio.

Icon Column e Icon Taps: il sistema doccia innovativo

Icon è un sistema doccia sviluppato dal team R&D di Hafro che ha la peculiarità di essere tecnologico ma allo stesso tempo estremamente facile e pratico nell’utilizzo: attraverso la semplice pressione di uno o più tasti, è possibile attivare le funzioni del doccino, della cascata d’acqua o del soffione. Grazie alla manopola termostatica, installata nella comoda mensola porta oggetti in vetro temperato, è possibile controllare il benessere quotidiano impostando e stabilizzando la temperatura dell’acqua.

Icon Taps è una rubinetteria termostatica esterna al muro disponibile in quattro diverse colorazioni (cromo, acciaio, nero e rose gold) e abbinabile a tre diversi soffioni: il soffione Vela dalla forma rettangolare, il soffione Eos tondeggiante e la cascata, dalla quale scende una lama d’acqua ideale per massaggiare efficacemente spalle e cervicali.

Icon Column è invece la colonna doccia progettata da Hafro perfetta per le ristrutturazioni in quanto si adatta a impianti standard preesistenti con interasse 15 cm dei due ingressi acqua calda/fredda, quindi può essere installata senza necessità di interventi murari. Nella versione più completa, è dotata di rubinetteria termostatica con un pratico doccino, cascata e soffione.

Grazie alle 4 finiture disponibili (cromata, satinata, nera oppure rosa) è possibile abbinare Icon ai profili dei box doccia Hafro e alla rubinetteria dell’arredo bagno Geromin, per creare un ambiente coordinato e raffinato.

Rigenera, l’elegante colonna multifunzione in cristallo con generatore di vapore per bagno turco

Se vuoi rendere il tuo bagno una piccola spa privata ma non hai altro spazio oltre al box doccia, Rigenera fa proprio il caso tuo: è la linea di colonne doccia multifunzione che ti dà la possibilità di usufruire anche dei benefici del bagno turco grazie all’erogatore di vapore disponibile di serie ed installato direttamente nella struttura.

Hafro offre 5 diverse tipologie di colonna doccia multifunzione (in base alle dimensioni della stanza) in versione ad incasso ma anche con installazione esterna in solid surface, ideale per una facile ristrutturazione senza interventi di muratura. Rigenera è disponibile anche nell’elegante versione in cristallo ad incasso – con o senza rubinetteria.

I benefici dell’hammam si amplificano se alla colonna si aggiungono la cromoterapia, l’aromaterapia e il sistema audio Bluetooth, che consente di collegare la colonna allo smartphone ed impostare la musica preferita per il tuo momento di relax. Rigenera può essere installata sia in abbinamento con il box doccia con tetto coibentato Gemini, sia in piccole stanze con porte e vetrate con tenuta vapore, per una copertura massima di 6,5 m³.

Con Rigenera tecnologia ed estetica si incontrano per dare vita alla zona benessere ideale.

G-Steam, colonna doccia con bagno turco senza interventi murari

Grazie alla soluzione box doccia Gemini e colonna con generatore di vapore G-Steam di Hafro, puoi godere degli innumerevoli benefici del bagno turco comodamente da casa, con consumi elettrici contenuti e senza dover eseguire lavori di muratura. G-Steam è una colonna in acciaio inox lucido che misura 24cm x 190cm dotata di miscelatore termostatico a 3 vie, doccetta e soffioni verticali (versione Base) e uno spessore di soli 3,8 cm che permette di poterla installare senza alcun incasso a muro.

Per poter permettere una facile installazione del bagno turco senza la necessità di interventi murari, il reparto di R&D di Hafro ha pensato di collocare generatore di vapore di G-Steam sopra il tetto del box doccia: in questo modo chiunque potrà concedersi di un trattamento spa a tutti gli effetti, un lusso che con Hafro può essere alla portata di tutti!

Oltre alla versione base, la colonna G-Steam è disponibile in altre due versioni: G-Steam On-Off, ovvero colonna doccia con generatore di vapore per hammam e comando di accensione/spegnimento e la versione super accessoriata G-Steam Top, che unisce in un unico prodotto la colonna doccia e il bagno turco multiclima, dotata di tastiera digitale touch, sensore di temperatura, erogatore per aromaterapia e possibilità di installare la cromoterapia e il sistema Bluetooth, plus che permettono di chiudere gli occhi e immergerti in un’oasi di relax assoluto.

Lama, la colonna doccia che diventa un elemento di arredo e design

Lama di Hafro è una linea di colonne doccia del brand Hafro dallo stile inconfondibile: la tecnologia e il design fanno di Lama un vero e proprio elemento d’arredo, oltre che una colonna doccia funzionale e completa di soffione integrato, doccetta e jet verticali. Nella versione più originale proposta da Gruppo Geromin, Lama è composta da fibra di carbonio, un materiale leggero, versatile e super resistente, in tre finiture ad effetto tridimensionale che vestono la colonna con estrema eleganza.

Oltre al carbonio, al metallo e all’acciaio, Lama è disponibile anche nell’originale versione Alulife®, un materiale realizzato al 100% in alluminio riciclato, le cui superfici sono caratterizzate da una texture complessa, cangiante e unica nel suo genere, che rende la colonna bella alla vista e piacevole al tatto.

Hafro propone infine anche la versione in Corian®, con o senza cromoterapia, perfettamente coordinabile al piatto doccia e al top dell’arredo bagno firmato Gruppo Geromin: una lastra in Corian® di spessore 6 mm riveste le superfici della colonna doccia, che risultano solide e omogenee e mantengono un colore immutato nel tempo.

Estetica e funzionalità convivono in armonia nella struttura di Lama: in tutta la collezione è prevista una comodissima mensolina nella quale è possibile appoggiare shampoo, bagnoschiuma e tutti i prodotti per l’igiene personale.

Outdoor, la colonna doccia freestanding perfetta per ambienti esterni ma anche interni

L’acqua è l’elemento essenziale per la cura del corpo e della mente e Hafro parte proprio da essa. Grazie alla colonna doccia Outdoor di Hafro, anche l’ambiente esterno diventa un luogo di relax e benessere. Ideale per terrazze e giardini (ma anche per interni), la finitura in acciaio inossidabile è stata appositamente studiata per resistere agli agenti atmosferici ed è la soluzione ideale per sfruttare al meglio l’ambiente esterno.

La colonna doccia Outdoor è compresa di miscelatore, deviatore, soffione Ø 25 cm, doccetta tonda 1 getto e flessibile con sistema antitorsione e grazie al suo design morbido ed elegante, si presenta come vero e proprio oggetto d’arredo che completa in modo funzionale l’ambiente nel quale viene posizionata.

Plane, la colonna doccia ergonomica ideale per piccoli ambienti doccia

Plane è la colonna doccia ergonomica di Hafro perfetta per bagni piccoli e soprattutto per le ristrutturazioni degli spazi doccia: grazie allo spessore ridotto e alla rubinetteria decentrata, Plane è la colonna doccia ideale da installare in ambienti doccia dallo spazio ristretto.

La struttura della colonna è completamente in acciaio verniciato ed è disponibile in tre diverse colorazioni: bianco, nero e corallo, mentre la rubinetteria termostatica a tre vie e i soffioni verticali sono stati studiati appositamente seguendo i principi dell’ergonomia.

Creare un angolo benessere con le colonne doccia Hafro

La colonna doccia è l’anima funzionale per creare un angolo benessere in poco spazio, ciò è possibile grazie alle colonne doccia del brand Hafro. Soffioni, doccine, getti d’acqua, mensole porta oggetti integrate sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a regalare un’esperienza di benessere completa firmata Gruppo Geromin. Oltre alla funzionalità, tante finiture, dalle più semplici, come l’acciaio, a quelle più innovative, come la fibra di carbonio, per appagare anche la vista.

