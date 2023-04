Progettare e costruire con il legno, una video-lezione di Paolo De Martin

L’architettura in legno è sempre più diffusa anche in Italia, anche in contesti urbani e in grandi città metropolitane.

Una conversazione a tutto tondo sulla progettazione e costruzione con questo materiale, e sulla sua sostenibilità, con l’architetto Paolo De Martin, autore del volume Manuale delle Costruzioni in Legno e docente delle tre giornate di formazione online (in diretta) Progettazione e costruzione di edifici in legno – Corso integrale (28 settembre, 5 e 12 ottobre 2023 >> scopri di più in questo articolo).

Guarda qui il video nella sua interezza (dura circa 30 minuti):

