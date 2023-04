Il fotovoltaico come motore della transizione energetica: il nuovo report Terna

Il rapporto di febbraio 2023 pubblicato da Terna e riguardante l’andamento del sistema elettrico italiano nei primi due mesi dell’anno delinea una situazione generale in crescente evoluzione, con un settore fotovoltaico ancora da consolidare, ma con un ruolo da protagonista nella transizione ecologica.

Spicca su tutti il numero di nuove installazioni e la crescita delle aziende del settore. Un esempio? Sun Ballast, azienda emiliana che cresce a tripla cifra e supera il milione di zavorre vendute.

A fronte di un febbraio leggermente più fresco rispetto a quello del 2022 (- 0.7°C), in quanto a produzione e consumo di energia elettrica rinnovabile il secondo mese del 2023 ha incontrato un calo del 6.6% di energia generata da fonti rinnovabili rispetto a febbraio 2022. Questo dato è legato principalmente a una decisa diminuzione della produzione eolica, scesa di oltre il 20%; positivo invece il dato riguardante il settore fotovoltaico: dai 1.697 GW del febbraio 2022 si sono raggiunti i 1.734 GW, segnando una crescita del 2.2%.

Un segnale positivo, che va però a ridimensionarsi se si unisce il dato di febbraio a quello di gennaio 2023: se nei primi due mesi del 2022 la quota di energia prodotta da tutti gli impianti fotovoltaici italiani è stata di 2.969 GW, nello stesso periodo del 2023 il numero è sceso a 2.829 GW, segnalando una diminuzione di 140 GW e di 4.7 punti percentuali rispetto all’anno precedente. I primi due mesi del 2023 vedono dunque calare – rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – sia la produzione complessiva di energia rinnovabile (- 6.6%), sia quella derivante dal comparto solare, che scende del 4.7%.

Impianti solari: si può migliorare, ma sono i protagonisti

Fortunatamente, i numeri riguardanti le nuove installazioni vanno invece nella direzione opposta: rispetto all’anno precedente, a gennaio e febbraio 2023 la nuova capacità installata di potenza rinnovabile ha infatti raggiunto un + 769 MW, un dato davvero rilevante, che si traduce in una crescita del 234% rispetto al 2022.

Indici chiari di un settore in piena crescita e in rapida evoluzione, trainato da una forte innovazione tecnologica e da migliaia di aziende che – come Sun Ballast – hanno saputo coniugare abilità e ambizioni imprenditoriali a una visione chiara ed etica del proprio futuro

Il segnale più positivo di questo costante miglioramento arriva inoltre proprio dal settore solare: dei 769 MW di nuova capacità installata, 672 derivano dai nuovi impianti fotovoltaici. Tradotto: oltre l’87% dell’energia rinnovabile generata in Italia dai nuovi impianti, arriva proprio da impianti fotovoltaici, in particolare dalle tante nuove installazioni situate in Lombardia, Veneto e Piemonte; un dato estremamente incoraggiante per tutti i player di settore, che dimostra ancora una volta il legame indissolubile fra transizione ecologica e settore fotovoltaico.

Installazione facile, strutture di qualità: la ricetta Sun Ballast

Da oltre dieci anni Sun Ballast è in prima linea nello sviluppo di soluzioni innovative che favoriscano la diffusione degli impianti fotovoltaici, rendendo l’installazione sempre più semplice e veloce: questo significa innanzitutto facilitare il lavoro degli installatori e rendere le fasi di progettazione più facili e intuitive; ma significa anche rendere gli impianti più accessibili, sia per le imprese che vogliono alleggerire i costi energetici, sia per gli attori privati alla ricerca di modelli di consumo più sostenibili e attenti all’ambiente.

Dal 2012 l’obiettivo non è cambiato, e le competenze consolidate nel corso degli anni hanno permesso di raggiungere un ruolo di primo piano nel campo delle strutture di supporto per moduli FV su superfici piane. Il numero di zavorre prodotte nel 2022 ha infatti superato di gran lunga il milione di pezzi, e il primo trimestre del 2023 conferma il trend positivo: +131% sullo stesso periodo del 2022.

In crescita anche il numero di preventivi: nel 2022 hanno superato quota 25 mila, con un tasso di crescita del pubblico nuovo che ha raggiunto un incredibile + 87%, portando a un incremento complessivo del fatturato di oltre + 165%. Numeri importanti, che certificano la vivacità del settore fotovoltaico e dimostrano una volta in più che le migliori innovazioni sono sempre quelle che semplificano il lavoro.

Il valore parte dalle persone: nel 2022 le assunzioni salgono del 40%

Rendere il montaggio di impianti FV più facile e veloce costituisce da sempre l’impegno primario di Sun Ballast, un impegno che dopo dieci anni continua ad essere premiato da centinaia di aziende partner e installatori di tutto il mondo. I trend di crescita riguardano infatti anche il lavoro dell’Ufficio tecnico – uno dei più grandi valori aggiunti di Sun Ballast – che ogni giorno offre a migliaia di tecnici e progettisti un supporto rapido e gratuito in tutte le fasi dell’installazione: nel 2022 le relazioni tecniche elaborate dal servizio di assistenza sono state oltre 23.000, e il dato del primo trimestre 2023 indica un ulteriore aumento del 30% rispetto all’anno precedente. Davvero notevoli anche i numeri relativi allo Staff: nel 2022 il Team Sun Ballast ha incluso 32 nuovi membri, segnando un + 40% rispetto alle assunzioni del 2021.

Oggi Sun Ballast è attiva in oltre 40 paesi, come Francia, Spagna e Germania, passando dalla Tunisia all’Europa dell’Est, fino alla Rep. Domenicana e alla nuova sede di Miami (USA). Un’espansione costante, costruita su una fitta rete di distributori internazionali che rendono le soluzioni Sun Ballast facilmente e rapidamente accessibili in tutto il mondo.

Un successo che deriva dalla qualità delle strutture, dalla loro semplicità e da un servizio di assistenza rapido e professionale a costante disposizione di tutti i progettisti e gli installatori.

Un supporto a 360 gradi, perché l’esperienza condivisa è la base del miglioramento.

Foto:iStock.com/Liubomyr Vorona