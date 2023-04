Unicredit tende la mano agli esodati Bonus Edilizi riavviando l’acquisizione crediti

Unicredit riavvia l’acquisizione crediti dei Bonus Edilizi. Non si tratta di un’apertura globale ma limitata a specifici operatori e regolamentata da precise istruzioni operative fornite dall’istituto bancario.

Attraverso un comunicato, datato 3 aprile 2023, la banca ha annunciato di aver strutturato una soluzione in grado di garantire alle imprese, artigiani e professionisti che abbiano maturato crediti fiscali a fronte di sconto in fattura per spese sostenute nel 2022 di sbloccare tali crediti, ottenendo la liquidità necessaria a proseguire la loro attività.

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

I beneficiari di tale soluzione sono gli esodati Superbonus e Bonus Edilizi, ovvero i soggetti che hanno completato i lavori e necessitano di cedere i crediti avendo raggiunto la capienza fiscale.

Vediamo nel dettaglio quali sono le indicazioni fornite da Unicredit circa l’iniziativa sblocca crediti.

Chi acquisirà i crediti?

L’acquisto dei crediti sarà effettuato da EBS Finance, società di cartolarizzazione appartenente al Gruppo UniCredit, che in fase successiva li cederà a clienti terzi.

Per questo UniCredit ha perfezionato accordi con importanti player di mercato facenti parte di settori economici differenti tra i quali: grande distribuzione, moda, sanità, attività di agenzia del lavoro temporaneo, e produzione/distribuzione di energia.

Il sistema che si andrà a creare sarà imprese-banca-imprese al fine di garantire l’assorbimento progressivo dei crediti fiscali che la banca acquisterà dalla propria clientela.

I requisiti per accedere

L’offerta è valida per i soggetti titolari di conto corrente presso la banca e possono essere presentate richieste di cessione riferite a crediti: derivanti esclusivamente da sconto in fattura, riferiti a spese sostenute nel 2022 e provvisti di codice identificativo univoco, con importo compreso tra i 10 mila e i 600 mila euro.

I requisiti richiesti per le pratiche sono:

crediti già maturati secondo i termini previsti dalla normativa fiscale;

secondo i termini previsti dalla normativa fiscale; documentazione completa di asseverazioni, attestazioni e visto di conformità per tutte le tipologie di intervento anche se non espressamente richiesti dalla normativa.

L’acquisto dei crediti fiscali è subordinato:

al caricamento della documentazione completa da parte del cliente entro la fine del mese successivo alla creazione del progetto nella piattaforma dedicata all’istruttoria tecnica, messa a disposizione da un fornitore esterno;

alla creazione del progetto nella piattaforma dedicata all’istruttoria tecnica, messa a disposizione da un fornitore esterno; alla positiva valutazione della documentazione ;

; alla permanenza della capacità di gestione del credito fiscale del Cessionario.

Bonus Casa e Superbonus: come cambiano dopo la conversione in Legge del Decreto Blocca Cessioni

Con la conversione in legge del decreto legge 11/2023 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il quadro normativo e procedurale per i bonus casa e il superbonus si stabilizza con diverse importanti novità, relative sia ai lavori in corso che quelli in partenza.

Per approfondire il tema, Maggioli Editore con la media partnership di Ediltecnico organizza il corso, dal taglio eminentemente pratico e operativo, fornisce tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per operare a norma di legge, offrendo ai partecipanti gli strumenti per comprendere come agire in tema di cessione dei crediti, remissioni in bonis, asseverazioni, oneri a carico dei progettisti, ecc.

Ampio spazio sarà dato alle domande e ai quesiti posti dai partecipanti.

Consigliamo

Foto:iStock.com/Anton Vierietin