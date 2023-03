Superbonus e altri bonus edilizi: come cambiano dopo la conversione del Decreto Blocca Cessioni

Un webinar per capire a fondo tutte le novità che investiranno il Superbonus e gli altri bonus edilizi in seguito alla conversione del tanto discusso DL 11/2023, con esempi pratici: Bonus Casa e Superbonus: come cambiano dopo la conversione in Legge del Decreto Blocca Cessioni.

Il corso online in diretta, a cura dell’esperta Antonella Donati, si terrà venerdì 21 aprile 2023, ore 15.00 – 18.00, ma rimane poi la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni da quella data.

Con la conversione in legge del decreto legge 11/2023 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), il quadro normativo e procedurale per i bonus casa e il superbonus si stabilizza con diverse importanti novità, come abbiamo ampiamente visto in queste settimane.

Il webinar, dal taglio pratico e operativo – pensato per essere di aiuto a professionisti tecnici, amministratori di condominio, imprese e cittadini – fornirà tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per operare a norma di legge, offrendo ai partecipanti gli strumenti per comprendere come agire alla luce delle novità. Ampio spazio sarà dato alle domande poste dai partecipanti.

Bonus edilizi dopo conversione Decreto Blocca Cessioni, programma

Tra i principali temi che saranno affrontati dalla docente Antonella Donati, giornalista professionista e autrice esperta in tematiche fiscali, contributive e previdenziali:

Remissione in bonis per la cessione delle spese 2022 e per le asseverazioni sismiche >> intanto approfondisci con questo articolo;

Edilizia libera fuori dal blocco con preventivi firmati;

Proroga per le villette >> intanto approfondisci con questo articolo;

Superbonus salvo anche con varianti alla CILAS;

Meno oneri ai tecnici per le asseverazioni delle spese;

Compensazione con debiti previdenziali ad ampio raggio.

