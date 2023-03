Bonus Luce e Gas 2023, cosa succederà con il nuovo decreto

I Bonus Luce e Gas (detti anche Bonus Sociali), come sappiamo sono agevolazioni esistenti da tempo pensate per aiutare le famiglie a pagare le bollette, garantendo uno sconto sull’importo totale da pagare. Nel corso del 2022, in risposta alla crisi energetica, i Bonus Luce e Gas sono stati ritoccati per ampliare la platea di beneficiari: il governo ha infatti deciso di portare il tetto ISEE di accesso a 12 mila euro.

Queste misure sono state poi confermate e ulteriormente potenziate nel corso del primo trimestre del 2023, periodo per cui il tetto ISEE di accesso è stato ulteriormente alzato a 15 mila euro (e 20 mila euro nel caso si abbiano almeno 4 figli a carico).

Bonus Luce e Gas, decreto in arrivo

Siamo ora in attesa del nuovo Decreto Bollette (o Decreto Bollette bis), che dovrebbe essere approvato entro la fine del mese, dato che il 31 marzo scadranno le misure contro il caro energia che erano state prorogate dall’ultima Legge di Bilancio.

I bonus Luce e Gas sono riconosciuti in automatico a chi ne ha diritto (previa presentazione di DSU e ottenimento di attestazione ISEE) sotto forma di sconto in bolletta. L’importo effettivo viene stabilito da ARERA su base trimestrale e dipende dal numero di componenti del nucleo familiare e anche, per il Bonus Gas, dalla zona climatica in cui è ubicata la fornitura e dal modo in cui si utilizza il gas in casa (acqua sanitaria, cottura e/o riscaldamento).

Nella sua formulazione attuale, il Bonus Luce e Gas presenta un importo indipendente dal consumo della famiglia beneficiaria, ma da quello che si sa finora, il nuovo decreto prevedrà “meccanismi più efficienti e più flessibili rispetto all’andamento dei consumi e che orientino le famiglie e premino comportamenti virtuosi“, come affermato dal ministro dell’Economia Giorgetti, intervenuto all’edizione 2023 di Telefisco.

L’ipotesi sembra essere l’introduzione di tariffe standard a scaglioni, modulate sui consumi e sul numero dei componenti della famiglia, con premi per chi riduce i consumi sotto una determinata soglia. La soglia ISEE a 15 mila euro per l’accesso ai Bonus Luce e Gas dovrebbe essere confermata.

In attesa di conferme, grazie a un’analisi dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it. vediamo quali sono stati i risultati del Bonus Luce e Gas nel primo trimestre del 2023.

1° trimestre 2023, Bonus Luce vale fino a 265 euro

I dati forniti da ARERA per i Bonus Luce e Gas del primo trimestre consentono di avere un’idea in merito all’impatto di queste agevolazioni in bolletta. Per il Bonus Luce, la somma tra il bonus ordinario e quello integrativo porta ad uno sconto in bolletta compreso tra 182,7 euro e 265,50 euro. L’importo effettivo dipende dal numero di componenti del nucleo familiare, e la scelta della migliore tariffa luce del Mercato Libero permette ridurre in modo significativo le bollette (>> abbiamo parlato di come funzionano le tariffe di tutela rispetto a quelle di mercato libero in questo articolo).

1° trimestre 2023, Bonus Gas vale fino a 511 euro

L’importo del Bonus Gas per il 1° trimestre varia tra 64,80 euro (famiglia fino a 4 componenti, zona climatica A/B e gas utilizzato solo per acqua calda sanitaria e/o uso cottura) e 511,20 euro (famiglia di oltre 4 componenti, zona climatica F e gas utilizzato anche per il riscaldamento).

