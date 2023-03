Ponte sullo stretto di Messina: approvazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024

Lo scorso 16 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato salvo intese, il testo della bozza del Decreto contenente disposizioni urgenti per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente.

Il Decreto, oltre a fissare le tempistiche per l’approvazione del progetto esecutivo (la data in programma è il 31 luglio 2024), fornisce indicazioni circa: l’assetto societario e governance della società Stretto di Messina S.p.a., il rapporto di concessione, il riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell’opera, i rapporti contrattuali con il contraente generale ed il project manager consultant, il servizio di monitoraggio ambientale e il commissario straordinario.

Non si tratta di un nuovo progetto, ma viene ripresa la proposta presentata nel 2011. Di seguito qualche dato tecnico e i costi dell’opera.

Ponte sullo stretto di Messina a campata unica

Il progetto è quello di una struttura a campata unica di 3,2 chilometri che renderebbe all’opera un primato, ovvero quello di ponte sospeso più lungo al mondo.

Trattandosi di un progetto già proposto nel 2011, questo andrà aggiornato con le specifiche tecniche delle nuove normative soprattutto in materia ambientale e di sicurezza.

Di questa infrastruttura, dalla storia lunga e travagliata, se n’è parlato a fine febbraio durante il seminario «Il Ponte sullo Stretto di Messina – Una grande sfida tecnica e tecnologica», organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di Roma.

In tale occasione l’Ing. Massimo Cerri, presidente dell’Ordine, ha evidenziato che si tratta di «un’opera molto sfidante, che con giungerebbe le due sponde di uno stretto la cui distanza varia tra i 3 e i 16 chilometri, con fondali dai 70 ai 2.000 metri, forti correnti marine, presenza di faglie».

L’Arch. Silvio Salvini ha poi sottolineato la complessità dell’opera mettendo in evidenza aspetti circa la cantierizzazione e i materiali da impiegare: «un’opera dalle caratteristiche eccezionali, in termini di complessità e dimensioni: basti pensare alla cantierizzazione necessaria alla sistemazione del ‘cavo’ da ancorare alle due sponde, che potrebbe avere un diametro di 1,3 metri. Tema cruciale sarà anche la scelta e la qualità dei materiali, con la ricerca scientifica che in questo momento ci propone materiali diversi e resistenti come le fibre».

Quanto costerà il ponte sullo stretto di Messina

Nel comunicato pubblicato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma viene fornito qualche dato circa i costi dell’opera che da sola vale 2,9 miliardi di euro, valore che sale a 7,1 miliardi di euro a costi aggiornati considerando il progetto complessivo con tutte le opere connesse nelle aree interessate, con la metro di Messina, la sistemazione idrogeologica per le montagne circostanti, le strade di accesso, le strutture per far passare treno e macchine.

Il Decreto sancisce il ritorno della società Stretto di Messina Spa alla quale partecipano RFI, Anas, le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51%, il ministero dell’Economia, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il ministero delle Infrastrutture, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa.

Si legge, inoltre, nel testo che la concessione ha una durata di trent’anni decorrenti dall’entrata in esercizio dell’opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell’opera determinano corrispondenti slittamenti della durata della concessione.

Foto di copertina: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/italian-challenge-bridge-between-sicily-and-calabria-will-become-reality