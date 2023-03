Come evitare il contenzioso Superbonus: strategie e consigli tecnici, legali e fiscali

Il Superbonus 110% è stata un’iniziativa senza precedenti nel settore delle costruzioni… Purtroppo, come ben sappiamo, i tanti cambiamenti in corsa e le immancabili truffe hanno recentemente portato allo stop di cessione del credito e sconto in fattura.

Ma i lavori già svolti e quelli ancora in corso che rientrano nell’ombrello delle agevolazioni fiscali al 110% rischiano di generare, in futuro, dei contenziosi: tra imprese, progettisti e committenti, e tra Agenzia delle entrate e committenti. C’è la possibilità di mettere sotto controllo la situazione ed essere pronti a gestire, per evitarli, i possibili contenziosi generati da mancanze tecniche, lacune documentali e/o di altra natura non dolosa?

Il corso online in diretta Come evitare il contenzioso Superbonus. Strategie e consigli pratici, legali e fiscali (per professionisti e amministratori di condominio) si pone l’obiettivo di mettersi dalla parte dei professionisti, degli amministratori di condominio, delle imprese e dei proprietari immobiliari per fornire strategie e consigli tecnici, legali e fiscali su come evitare problemi.

Il corso online – organizzato da The PLAN con il contributo incondizionato di Maggioli Editore, la collaborazione del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Roma e la media partnership di Ediltecnico – è strutturato su tre giornate e si terrà martedì 11, martedì 18 e martedì 25 maggio 2023 (ore 14.30-17.30).

La presenza nel corpo docente di un tecnico, di una esperto fiscalista e di un avvocato garantiscono l’approccio multidisciplinare ai complessi problemi da affrontare con la garanzia di ottenere tutti gli strumenti per evitare, gestire e governare eventuali problemi.

I docenti sono: Matilde Fiammelli (Commercialista, esperta di agevolazioni fiscali in ambito edilizio e ambientale), Sergio Pesaresi (Ingegnere civile, specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura), Paola Tucci (Avvocato, presta assistenza e difesa tecnica nelle controversie civili in favore di Enti Pubblici e consulenza tecnico legale alle Imprese private per la definizione di contestazioni e contenziosi nei campi di intervento dell’ingegneria civile,dell’ingegneria del calcestruzzo, dell’urbanistica ed edilizia).

È stato richiesto l’accreditamento per la formazione continua di Architetti e Geometri. A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione, previo superamento di test finale di verifica dell’apprendimento.

Evitare contenzioso Superbonus, il programma

11 maggio 2023, Aspetti tecnici (a cura di Sergio Pesaresi)

Focus su:

Cappotto Termico Progettazione cappotto termico Cappotto assemblato o kit? Errori (frequenti) da evitare Particolari da curare per evitare patologie importanti Certificati di prestazione Certificato CAM Problemi nella posa

Serramenti Assemblati o kit? Progettare la tenuta all’aria Progettare la tenuta al vento e all’acqua Problemi di posa



Interferenze fra interventi detraibili trainati e trainanti Sostituzione del generatore termico e delle finestre senza cappotto? Cappotto termico e finestre: isolamento spallette Cappotto termico e finestre: isolamento banchina/soglia Caldaia, pompa di calore, pannelli fotovoltaici, batteria di accumulo

Progettista, direttore dei lavori, asseveratore Rapporti Responsabilità



18 maggio 2023, Aspetti fiscali (a cura di Matilde Fiammelli)

Focus su:

Inquadramento della normativa fiscale e stato dell’arte

Aspetti fiscali del contenzioso Cosa di fiscale può essere ricollegato alla responsabilità del professionista Casi pratici di possibile contenzioso fiscale Importi di spesa non coincidenti Delicato rapporto fra asseverazioni-congruità e spese effettivamente sostenute Il nodo del condominio e delle spese sulle parti comuni Quando un condominio è veramente un condominio e quando proprio non lo è



23 maggio 2023, Aspetti legali (a cura di Paola Tucci)

Focus su:

Analisi dei contratti tra i vari soggetti coinvolti nel Superbonus;

Sorte dei contratti nel caso di non ammissione o blocco del Superbonus;

Responsabilità dei soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori

