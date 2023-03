Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni NTC 2018: in Gazzetta le modifiche

Le modifiche alle NTC 2018 sono state introdotte con il Decreto 9 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2023. Il Decreto che aggiorna le norme tecniche per le costruzioni si compone di soli due articoli e prevede modifiche e integrazioni all’ambito di applicazione e alle disposizioni transitorie contenute nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

Ricordiamo che le NTC 2018 definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto e inoltre definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

Cambia il periodo di applicazione delle previgenti normative tecniche: da cinque a sette anni

Tra le modifiche apportate c’è quella che interessa l’art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018. Nello specifico, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche cambia il periodo di riferimento entro il quale è possibile applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Prima dell’entrata in vigore del Decreto 9 marzo 2023 il periodo di riferimento era fissato a cinque anni, invece con la nuova modifica si passa a sette anni.

Pertanto al comma 1, dell’articolo 2 del Decreto 17 gennaio 2018 il secondo periodo viene così modificato: «Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro sette anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1».

Sospesa l’applicazione del punto 11.4.2 relativo ai giunti di dilatazione stradale

Il Decreto 9 marzo 2023 integra l’articolo 2 del Decreto 17 gennaio 2018 con il comma 1 -bis che sospende fino al 22 marzo 2025 l’applicazione del punto 11.4.2 relativo ai giunti di dilatazione stradale che prevede l’applicazione delle indicazioni contenute al punto C) del § 11.1 (identificazione e qualificazione di materiali e prodotti per uso strutturale), sulla base della Linea guida di benestare tecnico europeo ETAG 032, la quale vale anche per le modalità di esecuzione delle prove di accettazione.

Sospesa l’applicazione del punto 11.5.2 relativo ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico

Altra integrazione riguarda il comma 1-ter all’articolo 2 del il Decreto 17 gennaio 2018 che prevede la sospensione fino al 22 marzo 2025 del punto 11.5.2 limitatamente ai tiranti di

ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo.

