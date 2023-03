Vasche idromassaggio ad incasso Hafro: come arredare una stanza di tendenza

Da sempre la vasca idromassaggio è sinonimo per eccellenza di benessere e relax, ma anche di eleganza e lusso all’interno della stanza da bagno. Non a caso è uno dei prodotti principali attorno al quale ruota la notorietà di Gruppo Geromin.

Hafro, il brand dell’azienda che produce vasche idromassaggio, minipiscine, generatori di vapore e sistemi doccia completi, parte proprio dall’acqua come elemento essenziale per la cura del corpo e della mente.

In questo articolo Gruppo Geromin ti guiderà nella scelta del modello che ti permetterà di personalizzare al massimo lo spazio del tuo bagno: ovviamente parliamo delle vasche Hafro con installazione ad incasso, una soluzione dal grande effetto visivo destinata anche a bagni non necessariamente di grandi dimensioni.

Forme e dimensioni delle vasche idromassaggio di Gruppo Geromin

Andare alla ricerca della vasca idromassaggio ideale da installare all’interno dell’ambiente domestico è sempre molto difficile, causa specialmente la vastissima scelta di modelli offerti dal mercato. Una cosa è certa: se vuoi optare per una vasca ad incasso che sia di qualità e soprattutto Made in Italy, non puoi non prendere in considerazione Gruppo Geromin, la nota azienda veneziana leader nel settore wellness e arredo bagno.

Quadrate, rettangolari, rotonde, ovali e con differenti modalità di incasso: immergersi nelle vasche idromassaggio ad incasso Hafro è un’esperienza di benessere tutta da provare e questo articolo è stato scritto dagli esperti dell’azienda proprio per aiutarti a trovare l’ispirazione su come progettare la tua privata area relax.

Dove installare la vasca idromassaggio ad incasso: in bagno, in camera o in zona giorno?

La vasca idromassaggio è un comfort al quale moltissime persone al giorno d’oggi non vogliono assolutamente rinunciare: dopo una giornata lavorativa, staccare dalla frenesia della vita quotidiana e immergersi in un bagno d’acqua calda è la soluzione ideale per rilassare la mente e il corpo. L’effetto relax aumenta notevolmente se si pensa che è possibile godere di tutti i benefici dell’idroterapia nella privacy della propria casa, senza dover necessariamente recarsi in una spa professionale.

Ma dove installare una vasca idromassaggio ad incasso?

Sicuramente il posto più gettonato, se pensiamo all’ambiente domestico, è il bagno: solitamente viene incassata in una struttura piastrellata o in muratura alta almeno 50 cm, posizionata ad angolo o, se lo spazio è più generoso, anche in mezzo alla stanza.

La soluzione più di moda per gli ambienti turistici è invece l’installazione in camera, un’alternativa di lusso che però sta prendendo piede anche nelle case private. La stanza da letto è il luogo più privato della casa, e se la si completa con una vasca idromassaggio l’arredo assumerà uno stile decisamente più affascinante, intimo e allo stesso tempo eccentrico.

È infine possibile posizionare una vasca ad incasso anche in un ambiente meno usuale come la zona giorno, di fronte ad una grande vetrata fronte mare ad esempio: senza alcun dubbio l’effetto spa di lusso è garantito!

Per ulteriori consigli e spunti su dove installare la tua vasca idromassaggio ad incasso continua a leggere l’articolo!

Minipiscina idromassaggio ad incasso Minerva: come creare una stanza da letto in perfetto stile suite

Minerva è la vasca idromassaggio più esclusiva proposta da Hafro, un vero e proprio simbolo di benessere e tecnologia allo stesso tempo: presenta le dimensioni e la forma di una vasca idromassaggio ma ha tutte le carte in regola per essere definita una minipiscina.

Oltre ad essere disponibile nella classica versione freestanding con pannelli, Gruppo Geromin in questo caso opta per l’installazione ad incasso in una camera da letto open space, per uno straordinario effetto “Suite con spa privata”.

Non hai tanto tempo per goderti al massimo il tuo momento relax o semplicemente non hai pazienza che si riempia la vasca? Dimentica tutti questi dilemmi perché Minerva è stata studiata dal team R&D di Gruppo Geromin appositamente per risolverti ogni tipo di problema: il modernissimo sistema automatico di ricircolo ti permetterà infatti di non svuotare la vasca dopo ogni uso, consentendo oltretutto un gran risparmio di acqua. Inoltre l’acqua sarà sempre pulita grazie alla disinfezione UV: inserendo il disinfettante nell’apposito vano, la manutenzione della vasca sarà indubbiamente più semplice e le tubature saranno sempre pulite.

Ma non è tutto qui: a rendere completa e ed esclusiva la tua stanza dedicata al benessere sono la cromoterapia a LED, il riscaldatore che ti permette di impostare la temperatura dell’acqua esattamente come tu la desideri, l’impianto Bluetooth che contribuirà a creare la giusta atmosfera nella camera e soprattutto l’impianto di idromassaggio combinato Whirlpool Airpool, un sistema innovativo ideale per rilassare la muscolatura, a tonificare i tessuti e al contempo stimolare la circolazione.

Minerva è davvero un gioiello di design e benessere!

Vasca idromassaggio ovale ad incasso: come creare una spa privata in una casa di montagna

La vasca idromassaggio ad incasso è una soluzione amatissima soprattutto per l’hotellerie, in quanto è versatile, si adatta a tutti gli spazi e permette di personalizzare la stanza a cui è destinata, definendone lo stile.

Ma come realizzare una spa in poco spazio in perfetto stile montano, inserendo all’interno di una camera da letto anche una vasca idromassaggio?

Per una soluzione super esclusiva e tutta particolare, Gruppo Geromin propone Zaphiro, una vasca 200x100x58H disponibile in ben 6 versioni idromassaggio: Whirlpool, Digitale, Airpool, Whirlpool Airpool, Professional Whirlpool Airpool o semplicemente solo con telaio.

Zaphiro è l’ideale se si vuole creare un angolo di relax sfruttando una parete di poco più di due metri: basta avere fantasia e buon gusto, predisponendo una zona ad incasso in legno e il gioco è fatto, l’effetto spa è assicurato! Il plus di Zaphiro è, oltre alla cromoterapia, l’ozonoterapia, un trattamento di bellezza che consente di stimolare la circolazione periferica e pulire a fondo la cute, grazie al fantastico potere disinfettante dell’ozono.

Insomma, Zaphiro è un vero e proprio una spa della quale puoi beneficiare quando vuoi, comodamente a casa!

Installare una vasca idromassaggio ad incasso in bagno

In una sala da bagno, la scelta della vasca è il punto focale attorno al quale gira lo stile della stanza: la sua forma, le sue dimensioni e il materiale vanno ad influenzare sia lo stile dell’ambiente ma anche la vivibilità dell’intera stanza.

È proprio il caso della vasca ad incasso Era Plus, una soluzione dal design moderno e accattivante disponibile in 6 versioni idromassaggio, qui installata in un pavimento rialzato con alcuni scalini che la rende protagonista indiscussa dell’ambiente. I cuscini per una seduta più confortevole sono appositamente abbinati alla rubinetteria Rule nera, per creare un effetto cromatico di tendenza e coordinato.

Se la tua casa ti garantisce una certa privacy, per godere al massimo del lusso e dei benefici di un idromassaggio rilassante posiziona la vasca ad incasso accanto ad una grande finestra: il panorama contribuirà a farti staccare dai pensieri quotidiani durante il tuo bagno rivitalizzante!

Vasca idromassaggio ad incasso Bolla effetto sfioro in una stanza dedicata allo sport

Sempre di più gli architetti sono alla ricerca di luoghi lontano dal caos della città dove poter progettare e costruire case di lusso e strutture ricettive super esclusive.

La vasca idromassaggio Bolla con effetto sfioro è la soluzione ideale per questo tipo di progetti: essa assume infatti un ruolo benefico – ma soprattutto scenografico – estremamente centrale.

In un’ambientazione senza eguali, fronte mare e circondata da solo vetro, Gruppo Geromin propone Bolla in versione quadrata 190×190 cm Airpool con sistema automatico di ricircolo: dalle bocchette dell’idromassaggio Airpool escono piccolissime bolle d’aria che massaggiano con delicatezza la cute, rilassando la muscolatura, donando un’impagabile sensazione di leggerezza alle gambe e drenando il sistema linfatico.

Bolla è una vasca ideale per essere posizionata in una stanza dedicata allo sport: dopo un intenso allenamento, trovare una vasca idromassaggio pronta ad accoglierti, con l’acqua impostata alla temperatura desiderata (dopo l’attività sportiva è consigliabile attorno ai 26°), è l’ideale per stimolare le cellule a porre rimedio ad accidentali danni arrecati dallo sport o semplicemente ai classici dolori post-allenamento, migliorando e accelerando il recupero fisico.

L’efficacia dei 4 possibili sistemi idromassaggio di Bolla viene potenziata se viene abbinata all’aromaterapia, che libera nell’acqua fragranze come l’eucalipto sfruttando così le benefiche proprietà degli oli essenziali – antispasmodica, analgesica, mucolitica, ansiolitica – ma anche la cromoterapia, che garantisce un trattamento multisensoriale che va ad influire sull’umore e sul battito cardiaco.

I numerosi effetti benefici dell’idromassaggio

A volte la vasca idromassaggio viene installata semplicemente per aumentare il valore dell’abitazione, ma molto più spesso viene acquistata in virtù degli effetti benefici che ha sulla salute fisica e mentale.

Secondo gli esperti di Gruppo Geromin sono almeno 6 gli aspetti positivi fondamentali che rendono l’idromassaggio un trattamento volto a rendere la vita più sana.

Riduce ansia e stress : la combinazione di acqua calda e massaggio porta alla sensazione di assenza di peso, riducendo lo stresso mentale e fisico, unito al suono dell’acqua, che rende il tutto ancora più rilassante.

: la combinazione di acqua calda e massaggio porta alla sensazione di assenza di peso, riducendo lo stresso mentale e fisico, unito al suono dell’acqua, che rende il tutto ancora più rilassante. Migliora il sonno : l’insonnia è un disturbo che colpisce una bella fetta della popolazione. Immergersi in un bagno d’acqua calda (attorno ai 38°) circa 90 minuti prima di andare a letto, contribuisce addormentarsi con più rapidità, con il conseguente lato positivo di non dover acquistare prodotti commerciali per conciliare il sonno.

: l’insonnia è un disturbo che colpisce una bella fetta della popolazione. Immergersi in un bagno d’acqua calda (attorno ai 38°) circa 90 minuti prima di andare a letto, contribuisce addormentarsi con più rapidità, con il conseguente lato positivo di non dover acquistare prodotti commerciali per conciliare il sonno. Abbassa la pressione sanguigna : grazie alla temperatura dell’acqua il cuore lavora per disperdere il calore in eccesso, in questo modo il corpo aumenta il flusso del sangue e produce ossigeno che aiuta a rivitalizzare le cellule. Man mano che il corpo si riscalda, le cellule si dilatano, abbassando la resistenza nei confronti del cuore, che di conseguenza fa diminuire la pressione sanguigna. Grazie all’aumento del ritmo cardiaco e all’abbassamento della pressione sanguigna, ci accorgeremo che anche la salute cardiovascolare ne trarrà beneficio.

: grazie alla temperatura dell’acqua il cuore lavora per disperdere il calore in eccesso, in questo modo il corpo aumenta il flusso del sangue e produce ossigeno che aiuta a rivitalizzare le cellule. Man mano che il corpo si riscalda, le cellule si dilatano, abbassando la resistenza nei confronti del cuore, che di conseguenza fa diminuire la pressione sanguigna. Grazie all’aumento del ritmo cardiaco e all’abbassamento della pressione sanguigna, ci accorgeremo che anche la salute cardiovascolare ne trarrà beneficio. Riduce i dolori e le tensioni : un bagno caldo in una vasca idromassaggio è particolarmente benefico per le tutti coloro che sono affetti da artrite e tendinite o che stanno recuperando da problemi alla schiena o al ginocchio. Grazie al calore dell’acqua e al massaggio dei getti, i muscoli indolenziti si rilassano e le infiammazioni alle articolazioni si riducono drasticamente, così come gli spasmi muscolari associati ad infortuni di natura sportiva.

: un bagno caldo in una vasca idromassaggio è particolarmente benefico per le tutti coloro che sono affetti da artrite e tendinite o che stanno recuperando da problemi alla schiena o al ginocchio. Grazie al calore dell’acqua e al massaggio dei getti, i muscoli indolenziti si rilassano e le infiammazioni alle articolazioni si riducono drasticamente, così come gli spasmi muscolari associati ad infortuni di natura sportiva. Garantisce una pelle pulita e più sana riducendo la ritenzione idrica e la cellulite : la terapia dell’idromassaggio, se associata ad una sana alimentazione e ad una costante attività fisica, contribuisce a combattere la cellulite. In che modo? Grazie alla pressione dell’acqua, il tessuto cutaneo e sottocutaneo viene costantemente stimolato e la circolazione del sangue riattivata, con immediata sensazione di leggerezza alle gambe. Non dimentichiamo che una seduta idromassaggio contribuisce a rigenerare le cellule, stimolando la produzione di collagene, rendendo la pelle morbida, pulita, ringiovanita e più luminosa.

: la terapia dell’idromassaggio, se associata ad una sana alimentazione e ad una costante attività fisica, contribuisce a combattere la cellulite. In che modo? Grazie alla pressione dell’acqua, il tessuto cutaneo e sottocutaneo viene costantemente stimolato e la circolazione del sangue riattivata, con immediata sensazione di leggerezza alle gambe. Non dimentichiamo che una seduta idromassaggio contribuisce a rigenerare le cellule, stimolando la produzione di collagene, rendendo la pelle morbida, pulita, ringiovanita e più luminosa. Diminuisce emicrania e congestioni nasali: studi provano che una sessione di idromassaggio aiuta a prevenire addirittura mal di testa cronici, proprio perché i muscoli si rilassano e il corpo in generale risulta meno teso. Rilassarsi in una calda vasca idromassaggio è inoltre un eccellente modo per risolvere problemi collegati alle vie respiratorie come raffreddori e sinusiti, grazie alle proprietà benefiche del vapore caldo associato all’aromaterapia.

Consigli pratici per un uso corretto della vasca idromassaggio

Tutte le vasche di Gruppo Geromin sono prodotte con materiali di facile pulizia e dunque antibatterici, per questo bastano pochi accorgimenti per tenerle sempre pulite e igienizzate.

Per una pulizia ordinaria del guscio basta solamente un po’ d’acqua e un detergente neutro; Hafro sconsiglia l’utilizzo di alcol o prodotti abrasivi per le vasche in materiale acrilico, perché le superfici potrebbero danneggiarsi.

Per godere appieno dei benefici dell’idroterapia Gruppo Geromin consiglia un bagno in acqua calda tra i 37° e 38° se si vuole aiutare il corpo a drenare i liquidi, stimolare la circolazione ed avere effetti decontratturanti, mentre un bagno in acqua fredda – tra i 17° e 27° gradi, se si vuole un effetto tonificante per la pelle.

Perché scegliere una vasca idromassaggio ad incasso Hafro per la tua casa o per una struttura ricettiva

Acquistare una vasca idromassaggio Hafro non è un semplice sfizio ma una vera e propria fonte di terapia e relax, un investimento che ti dimostrerà notevoli effetti positivi sulla salute del tuo corpo. Inoltre, grazie alle nuove tecnologie costruttive questi dispositivi sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico.

L’ampissima gamma di vasche ad incasso prodotte dal brand Hafro di Gruppo Geromin offre tantissime forme e misure, che partono da strutture angolari di soli 140×140 cm, che ti permetteranno di creare, anche in un piccolo angolo di casa, la tua oasi di benessere personalizzata.

Gruppo Geromin è sinonimo di garanzia Made in Italy: grazie all’attenzione impiegata nei processi di produzione, uniti ad una fitta rete di distribuzione mondiale e ad efficienti centri di assistenza, optare per una vasca ad incasso Hafro è l’unica soluzione per non rinunciare allo stile e alla qualità.

Scopri di più

gruppogeromin.com