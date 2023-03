Giornata Mondiale dell’Acqua, in arrivo la nomina di un Commissario alla siccità

Come ogni anno dal 1993, il 22 marzo viene celebrata la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’acqua e di promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche. Questo anche in sostegno al raggiungimento dell’Obiettivo 6 di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

In Italia, la Giornata Mondiale dell’Acqua è particolarmente sentita quest’anno, a causa dell’emergenza siccità che sta colpendo il Paese, soprattutto nelle regioni del Sud, dove le riserve idriche sono a livelli critici.

Per affrontare questa emergenza, il governo italiano ha deciso – durante una cabina di regia sulla crisi idrica convocata a Palazzo Chigi e presieduta dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini – di nominare un nuovo super commissario straordinario per la siccità.

Durante l’incontro si è discusso della necessità di accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, appunto, dell’istituzione di un commissario fino al 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze.

La cabina di regia ha deciso di procedere su due livelli di intervento. Uno immediato, con un decreto in fase di definizione, per misure che impattino fino all’estate, e uno sul medio-lungo periodo, per individuare un percorso che affronti in modo più strutturale i problemi inevasi negli ultimi anni.

Commissario Siccità, i compiti

Il compito del commissario sarà quello di coordinare le azioni per far fronte alla siccità, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse idriche e lavorando per migliorare la rete di infrastrutture per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua.

Spiegano da palazzo Chigi al termine dell’incontro: “Potrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi di breve periodo come sfangamento e sghiaiamento degli invasi di raccolta delle acque, aumento della capacità degli invasi, gestione e utilizzo delle acque reflue, mediazione in caso di conflitti tra regioni ed enti locali in materia idrica, ricognizione del fabbisogno idrico nazionale”, specificando che “sono in corso le valutazioni tecniche per formalizzare la soluzione definitiva“.

Tuttavia, molti hanno anche sottolineato che affrontare l’emergenza siccità richiederà un approccio integrato, che coinvolga non solo le autorità centrali, ma anche le autorità locali, le aziende idriche e la società civile, e che sarà necessario investire in tecnologie innovative per la gestione delle risorse idriche (come l’irrigazione di precisione e la desalinizzazione dell’acqua di mare).

Acqua, statistiche Istat 2020-2022

L’Istat presentando le sue statistiche sull’acqua relative al biennio 2020-2022. ha sottolineato come l’acqua, sempre più preziosa a causa della siccità che negli ultimi anni ha diminuito sensibilmente le piogge anche nel nostro Paese, viene sprecata in gran parte a causa di condutture obsolete.

L’Italia risulta essere al primo posto in Europa per la quantità di acqua prelevata per uso potabile, ma le perdite nella distribuzione continuano ad aumentare, e su questo fronte è ancora evidente il divario Nord-Sud.

La Giornata Mondiale dell’Acqua di quest’anno è un’occasione in più per riflettere sull’importanza dell’acqua e sulla necessità di proteggere le risorse idriche del nostro pianeta. La nomina del commissario straordinario per la siccità è un primo passo importante per affrontare l’emergenza siccità in Italia, ma sarà sicuramente necessario un impegno integrato a lungo termine per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche.

