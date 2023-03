Dalla diagnosi all’efficientamento energetico: il caso studio degli stabilimenti Manni Group

All’interno del settore industriale e terziario, la gestione energetica di un’azienda deve tenere in considerazione molteplici aspetti: i costi energetici, gli obblighi normativi, gli incentivi e le opportunità di risparmio, oltre alle tecnologie e agli impianti.

Nello specifico, gli impianti energetici industriali e commerciali sono costituiti dalle seguenti macrocategorie di consumo: vettori in ingresso, tra cui energia elettrica, combustibili e teleriscaldamento; impianti di trasformazione come centrali termiche e/o frigorifere o centrali ad aria compressa; e utilizzi finali quali forza motrice per linee di processo e apparecchiature, utenze, calore e freddo per processo/climatizzazione.

All’interno di questo contesto, Manni Energy ha realizzato un intervento completo di efficientamento energetico sugli stabilimenti industriali e commerciali di tutte le Società su territorio nazionale che, assieme a Manni Energy stessa, fanno parte della più ampia famiglia della Holding Manni Group, con sede a Verona.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis

Dalla diagnosi energetica alla realizzazione

Il progetto ha coperto tutte le fasi, dall’audit energetico inziale fino alla gestione post interventi.

Il primo step ha interessato quindi una diagnosi energetica in conformità al D.L. 102/2014, realizzata tramite la piattaforma Maetrics IoT di Manni Energy, un sistema integrato per il monitoraggio energetico degli edifici attraverso la creazione di una Energy Control Room centralizzata. Durante questa fase è stato possibile analizzare e suddividere i consumi per tipologie, andando a identificare le inefficienze e, sulla base di queste, fare una preventiva analisi tecnico-economica degli interventi per individuare quelli più idonei e convenienti.

Una volta definita una proposta di interventi, assieme ad una ricognizione degli incentivi presenti e una preventivazione in accordo con il budget, è stato possibile stipulare il contratto di fornitura e passare alla terza fase, ovvero il monitoraggio ante intervento, che consiste nell’installazione di sistemi di monitoraggio temporaneo o fisso con una conseguente analisi delle misure per la definizione di una baseline di riferimento per i futuri risparmi.

Si è arrivati così alla realizzazione dell’intervento, che include il servizio di progettazione esecutiva, fornitura e posa degli impianti, project management e gestione del cantiere, per consegnare una soluzione chiavi in mano.

A completamento, ne è seguita la gestione post-intervento che comprende la presa in carico delle pratiche per gli incentivi, la comunicazione ai vari Enti coinvolti come Enea, Arera e GSE, i servizi di Operations & Mainteinance degli impianti installati, la reportistica dei consumi e la Measure & Verification (M&V) per quantificare i risparmi ottenuti.

I vantaggi per il cliente

Manni Energy, grazie ad un team interno dedicato con oltre 13 anni di esperienza, mette a disposizione le proprie competenze e si propone come unico consulente e interlocutore per la realizzazione del progetto, condividendo il percorso con il cliente e seguendolo lungo ogni fase nel pieno rispetto della normativa tecnica secondo leggi e protocolli riconosciuti. A monte, garantisce un programma di investimento ragionato dimensionando correttamente tutti gli interventi preventivati.

A valle del progetto il cliente ottiene la misurazione dei risparmi ottenuti​ e riceve una maggiore sicurezza per l’ottenimento degli incentivi.

Gli interventi

Nello specifico, tra i vari interventi di efficientamento energetico realizzati, è stato installato un sistema di Power Quality presso lo stabilimento produttivo di Isopan SpA a Trevenzuolo. Dalle analisi condotte, risultava una pluralità di carichi elettrici molto varia. La sfida è stata individuare degli interventi di efficientamento energetico che avessero un impatto trasversale e generale. Si è scelto quindi di intervenire direttamente alla fonte della distribuzione interna dell’energia, installando un sistema di Power Quality a valle del quadro generale di bassa tensione, di potenza 1.400kVA. Il sistema ha consentito un risparmio riducendo l’intero fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento, e allo stesso tempo un miglioramento della qualità dell’energia elettrica a beneficio di minori manutenzioni dei macchinari produttivi solitamente causate dai disturbi elettrici.

Presso lo stabilimento Manni Sipre di Mozzecane, invece, Manni Energy è intervenuta individuando come principale fonte dei consumi energetici la produzione di aria compressa dello stabilimento, che pesava circa il 17% sui consumi totali, concentrata principalmente sulle due centrali di generazione. Queste sono state così sostituite da un’unica unità, centralizzando la produzione e dotando quest’ultima di compressori con velocità variabile.

Il risultato è stato ottenere un incremento dell’efficienza della produzione dell’aria compressa, passando da 0,126 kWh/m3 medio a circa 0,107 kWh/m3 con una riduzione del consumo di energia elettrica del 15%, e complessivamente del 2,3% sull’intero edificio. Inoltre, l’intervento ha comportato una riduzione dei costi di manutenzione e gestione garantendo, per tutta la durata del cantiere, il fabbisogno di aria compressa dello stabilimento. Ne sono derivati ulteriori vantaggi, come l’aumento del controllo del livello di pressione e l’affidabilità del sistema nel processo produttivo.

Scopri di più

Maetrics IoT

Consigliamo