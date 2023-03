Diagnosi energetica obbligatoria: la piattaforma IoT per il monitoraggio energetico degli edifici 

Il Decreto Legislativo 102/2014 impone alle grandi aziende e alle aziende energivore di eseguire una diagnosi energetica sulle loro strutture. Manni Energy, grazie ad un team interno dedicato con oltre 13 anni di esperienza, mette a disposizione le proprie competenze per seguire le aziende e gli esperti in gestione dell’energia in tutte le fasi del progetto, dalla consulenza normativa fino alla realizzazione dei sistemi di monitoraggio dell’energia e dei parametri ambientali.

La piattaforma Maetrics IoT è la soluzione software che permette la riduzione degli sprechi energetici e un’aumentata consapevolezza rispetto alle criticità di consumo.

La riduzione dei consumi energetici è su misura

Attraverso il sistema integrato Maetrics IoT viene offerto supporto per la creazione di una Energy Control Room centralizzata, con implementazioni custom a seconda delle necessità.

Il cliente, infatti, viene seguito nella scelta dell’architettura di sistema e degli strumenti di misura sviluppando un progetto che si adatta alle specifiche esigenze. Il servizio consiste nell’identificazione di tecnologie e architetture orientate a soluzioni future-proof e scalabili, partendo dallo sviluppo del concept, passando per la realizzazione, fino a chiudersi con il maintenance.

Le fasi operative del processo:

Design: analisi delle necessità di progetto, identificazione delle tecnologie, progettazione della soluzione;

analisi delle necessità di progetto, identificazione delle tecnologie, progettazione della soluzione; Development: definizione del team di sviluppo, setup architettura di base della soluzione tecnologica, roll-out del sistema;

definizione del team di sviluppo, setup architettura di base della soluzione tecnologica, roll-out del sistema; Commissioning: project management per l’implementazione della soluzione, fornitura hardware e software, attivazione dei sistemi di misura e controllo;

project management per l’implementazione della soluzione, fornitura hardware e software, attivazione dei sistemi di misura e controllo; Operations & Maintenance: aggiornamento continuo della piattaforma, addestramento degli operatori, plants integration troubleshooting.

Un servizio completo a supporto delle aziende

Manni Energy si pone come fornitore One-Stop-Shop, garantendo un servizio chiavi in mano.

Il monitoraggio dell’energia, oltre ad essere obbligatorio per le aziende e gli esperti in gestione dell’energia, deve soddisfare le indicazioni tecniche fornite da ENEA. Tempi di campionamento, certificazioni di precisione degli strumenti, e l’identificazione delle utenze da analizzare vengono inclusi nelle soluzioni hardware e software proposte.

Ma non è solo una questione energetica: protocolli di certificazione, come ad esempio la certificazione WELL, impongono anche l’analisi dei parametri ambientali. In un unico sistema è possibile tenerli sotto controllo e gestire quindi temperatura, umidità, luminosità, CO 2 , VOC, PM2.5, oltre ai parametri di processo come aria compressa, calorie, livello, stato.

Inoltre, i sistemi di monitoraggio forniti, oltre a soddisfare i requisiti normativi, risultano essere una grande opportunità di efficientamento energetico dei siti analizzati.

Le caratteristiche del sistema

Maetrics IoT è il software che funge da Energy Control Room, con un servizio chiavi in mano:

Multi-Site Management – L’architettura permette di gestire impianti eterogenei uniformandoli allo standard di un’unica piattaforma centrale;

– L’architettura permette di gestire impianti eterogenei uniformandoli allo standard di un’unica piattaforma centrale; Multi-User Management – La creazione di diversi profili utente garantisce l’accesso alle informazioni assegnate ad ogni categoria di profilo;

La creazione di diversi profili utente garantisce l’accesso alle informazioni assegnate ad ogni categoria di profilo; Cloud Based – Architettura Cloud o ibrida (Cloud + On-Premise).

Tutti i dati raccolti vengono inviati senza soluzione di continuità alla piattaforma IoT, rendendo più facile per gli integratori di sistemi di terze parti recuperare i dati e consentire ai consulenti di interrogare i dati necessari.

Con un’unica piattaforma si ottengono:

miglioramento dell’efficienza operativa : attraverso l’integrazione del controllo automatico di illuminazione e HVAC;

: attraverso l’integrazione del controllo automatico di illuminazione e HVAC; riduzione degli sprechi energetici : identifica gli sprechi di energia attraverso tools automatici di intelligenza artificiale e KPI personalizzati;

: identifica gli sprechi di energia attraverso tools automatici di intelligenza artificiale e KPI personalizzati; ottimizzazione delle apparecchiature utilizzate e dei costi operativi: gestione dei costi attraverso la comparazione dei dati storici e i piani tariffari.

Scopri di più

Maetrics IoT

