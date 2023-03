Superbonus: invio asseverazioni Enea entro il 24 marzo per accedere alla cessione crediti

L'acquisto dell'eBook comprende anche il ricevimento gratuito della versione aggiornata dopo la conversione in legge del decreto n. 11/2023



Il decreto legge n. 11/2023 ha cancellato le opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito per i bonus edilizi e il superbonus.



Queste misure hanno creato allarme e disagio a professionisti, imprese e committenti.



Cosa fare?



Questa guida operativa si rivolge a tutta la platea interessata ai vari livelli del superbonus per indicare soluzioni e alternative.



Come si possono recuperare i soldi se la cessione è impossibile e c’è poco spazio per la detrazione? In questo ebook una guida a tutte le alternative possibili, corredata da una raccolta di casi risolti per una massima comprensione e utilità.



Lisa De Simone

Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia fiscale e condominiale.