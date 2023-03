Sistemi costruttivi leggeri: un webinar su CAM, certificazioni ambientali e sostenibilità

La sostenibilità ambientale nelle costruzioni passa anche per i protocolli di certificazione che garantiscono il rispetto di standard rigorosi, sia per le singole componenti e materiali sia per i sistemi costruttivi. Con il nuovo Codice Appalti ci saranno diverse novità in merito, in particolare per quanto riguarda i Criteri Ambientali Minimi.

Per illustrarle e fare chiarezza, il 17 aprile 2023 (ore 15:30-17:30) si terrà il corso online in diretta Sistemi costruttivi leggeri: CAM, certificazioni ambientali e sostenibilità per gli appalti verdi. Novità alla luce del nuovo Codice Appalti, soluzioni tecnologiche e applicazioni.

Durante il webinar saranno esaminati nel dettaglio i CAM e i principali protocolli ambientali sia da un punto di vista generale che applicati ai sistemi costruttivi leggeri.

Webinar sistemi costruttivi leggeri, programma

Modera: Prof. Arch. Massimo Rossetti, professore associato in Tecnologia dell’Architettura, IUAV Venezia

Sostenibilità ambientale in edilizia: norme e previsioni nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

• I CAM nazionali

• Il principio DNSH europeo

A cura del Dott. Max Mauri, Esperto di CAM e Green Procurement

Analisi e novità sulle certificazioni ambientali e di sostenibilità in edilizia

• LEED

• BREEAM

• Il nuovo protocollo CasaClima

• Criteri Ambientali Minimi

A cura dell’Ing. Mirko Giuntini, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) Esperto in Gestione dell’Energia UNI CEI 11339

Certificazione Ambientale degli edifici

• Principi di Conformità ai protocolli ambientali LEED, BREEAM, WELL & CAM.

• Protocollo LEED, BREEAM e WELL: Cosa sono? Caratteristiche e differenze.

• Protocollo LEED e BREEAM e WELL: I criteri di valutazione.

• I CAM e le specifiche tecniche per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la Pubblica Amministrazione

A cura dell’Ing. Paola Andrisano – Product & Sustainability Manager KNAUF e dell’ing. Jonathan Di Tommaso Project Manager KNAUF

Dibattito e domande dal pubblico

Chiusura dei lavori

