Il motore per tapparelle più silenzioso di sempre: RS100 IO di Somfy

Il motore per tapparelle radio bidirezionale RS100 IO di Somfy, disponibile anche in versione ibrida – cioè azionabile sia via radio sia tramite un normale invertitore delle serie civili standard – è ad oggi tra i più silenziosi presenti sul mercato. Permette di migliorare notevolmente la qualità ed il comfort della casa, di anticipare le evoluzioni del domani e ottenere precisione di controllo dei movimenti.

Ormai riferimento sul mercato francese e tedesco, questo motore per tapparelle Somfy oggi conta più di 2 milioni di unità vendute.

Presto è in arrivo sul mercato anche la versione RS100 Solar IO, motore wirefree con batteria a pannello solare totalmente indipendente dalla rete elettrica.

Motore per tapparelle Somfy RS100 IO, le caratteristiche

Controllo della velocità

I motori RS100 IO adattano la velocità di chiusura o apertura delle tapparelle in base alle esigenze individuali nell’arco della giornata. RS100 IO permette di programmare l’apertura e la chiusura differenziata anche in base alle stagioni per utilizzare al meglio le finestre come fonte di calore in inverno, sfruttando l’irraggiamento solare e proteggere dal calore eccessivo in estate, contribuendo concretamente al risparmio della bolletta energetica.

Silenziosità

Il motore RS100 IO è di per sé già estremamente silenzioso ma, attivando la modalità “Discreta” presente sul telecomando a parete, il motore, grazie alla tecnologia brushless, rallenta ulteriormente la sua velocità di rotazione per non far sentire neppure il rumore delle stecche delle tapparelle in movimento e offrire un comfort assoluto.

Controllo a distanza e con assistenti vocali

Sfruttando le potenzialità del TaHoma switch di Somfy, che centralizza e connette tutte le applicazioni presenti in casa, RS100 rende più facile il controllo e la gestione ottimizzata delle tapparelle anche tramite funzioni timer o in base a sensori.

Grazie alla compatibilità di TaHoma Switch con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, è possibile controllare le serrande avvolgibili con la voce e includere la movimentazione delle tapparelle in scenari in cui interagiscono tra loro diversi dispositivi contemporaneamente (come ad esempio le luci).

Grazie al semplice clic di un pulsante, TaHoma switch offre una soluzione smart per la casa connessa, accessibile a tutti e scalabile in base alle proprie possibilità e necessità. Utilizzare TaHoma switch per connettere e gestire i motori RS100 IO delle proprie tapparelle significa avere a disposizione un ecosistema connesso di dispositivi, controllabili da remoto tramite smartphone, per ottenere una maggior sicurezza, più risparmio energetico ed un miglior comfort abitativo ogni giorno, liberi da comandi ripetitivi.

Per ulteriori informazioni

somfypro.it