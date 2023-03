Computi metrici e contabilità lavori? Documentazione facile con il software gratuito Blumatica Pitagora

Il software gratuito Blumatica Pitagora aiuta i professionisti nella predisposizione della documentazione relativa alla contabilità preventiva e consuntiva da trasferire, in automatico, alle altre applicazioni Blumatica per la redazione di tutti gli elaborati di progetto: cronoprogramma dei lavori, piano di manutenzione dell’opera, capitolato speciale d’appalto, piani di sicurezza, fascicolo tecnico con le caratteristiche dell’opera, calcolo dei corrispettivi, ecc.

Le sue funzionalità, con tutti i prezzari e listini d’Italia e con la possibilità di richiedere la conversione gratuita di quelli pubblicati da altri editori, sono attive a tempo indeterminato. Vediamo nel dettaglio quali sono.

>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis

Supporto per S.A.L., libretto delle misure, revisione prezzi e varianti

Il software gratuito Blumatica Pitagora supporta i professionisti in fase di redazione dei S.A.L. consentendo in tempo reale il raffronto rispetto alle quantità di progetto sia per le voci a misura che per quelle a corpo.

Inoltre, l’elaborazione del libretto delle misure e del libretto delle aliquote avviene con l’acquisizione automatica delle misurazioni dal computo metrico estimativo di progetto.

Per le voci a corpo (in qualsiasi fase della contabilità) ottieni in automatico il raffronto rispetto all’importo di contratto e alle incidenze delle singole sottopartite.

Con un solo file è possibile gestire e documentare qualsiasi variazione che potrebbe essere necessaria in caso di revisione/adeguamento dei prezzi o di varianti in corso d’opera. Blumatica Pitagora consente di definire le revisioni degli importi di contratto rispetto a quelli iniziali in modo da adeguare la contabilità ed i S.A.L. da emettere.

Perché sceglierlo: tutte le funzionalità disponibili

Il software gratuito Blumatica Pitagora si rinnova completamente per rivoluzionare il mondo del computo e della contabilità dei lavori edili. Ecco cosa è possibile fare:

gestire in unico file i computi, le stime di progetto e le varianti e definisci, in modo totalmente integrato, i prezzi di contratto (comprensivi delle eventuali revisioni) e la contabilità dei lavori completa di tutti i documenti contabili;

i computi, le stime di progetto e le varianti e definisci, in modo totalmente integrato, i prezzi di contratto (comprensivi delle eventuali revisioni) e la contabilità dei lavori completa di tutti i documenti contabili; per la redazione del computo metrico visualizzare il dettaglio dell’articolo , le misurazioni ed eventuali immagini associate in un unico contesto;

, le ed eventuali in un unico contesto; redigere i libretti dei ferri e acquisire il dettaglio degli elementi contenuti fra le misurazioni delle voci di computo;

e acquisire il dettaglio degli elementi contenuti fra le misurazioni delle voci di computo; elaborare le voci analisi prezzi utilizzabili in tutti i progetti di Blumatica Pitagora;

utilizzabili in tutti i progetti di Blumatica Pitagora; definire i lavori in economia, elaborare e stampare in modo assistito le liste settimanali in fase di contabilità consuntiva;

in fase di contabilità consuntiva; per ogni voce di computo, raggruppare le misurazioni e definire le somme parziali nonchè inserire formule e variabili relative ad altre misurazioni;

e definire le nonchè inserire relative ad altre misurazioni; elabori stime , varianti di progetto e in corso d’opera acquisendo i dati da qualsiasi stima o progetto;

, di progetto e in corso d’opera acquisendo i dati da qualsiasi stima o progetto; disporre di tutti i prezzari e listini ufficiali regional i per le opere pubbliche e puoi richiedere la conversione di quelli pubblicati da altri editori;

i per le opere pubbliche e puoi richiedere la conversione di quelli pubblicati da altri editori; gestire la stima dei costi della sicurezza direttamente nel computo metrico e la fase contabile nel libretto delle misure o delle aliquote;

direttamente nel computo metrico e la fase contabile nel libretto delle misure o delle aliquote; redigere i S.A.L. e, nei libretti, controlli automaticamente le quantità definite nel contratto;

e, nei libretti, controlli automaticamente le quantità definite nel contratto; per le voci da appaltare a corpo definire in automatico partite e sottopartite contabili e, nel libretto delle aliquote, redigere il brogliaccio delle misure (acquisendo le misurazioni dalla stima di origine) e calcolare in automatico la percentuale di esecuzione;

e, nel libretto delle aliquote, redigere il (acquisendo le misurazioni dalla stima di origine) e calcolare in automatico la percentuale di esecuzione; produrre tutta la documentazione obbligatoria inerente la contabilità preventiva (calcolo sommario, stima dei lavori, computo metrico estimativo, computo metrico, libretti dei ferri, analisi dei nuovi prezzi, elenco prezzi unitari, lista delle lavorazioni e forniture, quadro economico, quadro comparativo, quadro incidenza della manodopera, stima della sicurezza, quadro incidenza della manodopera);

(calcolo sommario, stima dei lavori, computo metrico estimativo, computo metrico, libretti dei ferri, analisi dei nuovi prezzi, elenco prezzi unitari, lista delle lavorazioni e forniture, quadro economico, quadro comparativo, quadro incidenza della manodopera, stima della sicurezza, quadro incidenza della manodopera); produrre tutta la documentazione obbligatoria inerente la contabilità dei lavori (libretto delle aliquote, libretto delle misure, brogliaccio delle misure per le voci a corpo, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento);

(libretto delle aliquote, libretto delle misure, brogliaccio delle misure per le voci a corpo, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento); disporre del servizio Prezzari Gratuiti Alert, il sistema che notifica tramite e-mail la pubblicazione dei nuovi prezzari.

Anche contabilità Bonus Fiscali, subappalti e congruità spese con la suite completa

In aggiunta al software gratuito Blumatica Pitagora è possibile avere la suite completa con i due moduli integrabili a pagamento, per gestire qualsiasi intervento e la contabilità generale per general contractors e subcontractors:

Blumatica Contabilità Bonus Fiscali : il software completo per il computo e la contabilità di lavori nonchè le forniture, in linea con le disposizioni legislative inerenti il Superbonus e tutte le detrazioni fiscali previste.

: il software completo per il computo e la contabilità di lavori nonchè le forniture, in linea con le disposizioni legislative inerenti il Superbonus e tutte le detrazioni fiscali previste. Blumatica Subappalti & Congruità Spese: il software per asseverare la congruità delle spese ai sensi del Decreto MiTE n° 75 del 14 febbraio 2022 e ricavare in modalità interamente automatizzata gli importi maturati dal General contractor e da ogni subappaltatore/fornitore di servizi per ogni SAL.

Scopri di più

blumatica.it

Consigliamo

Il Direttore dei lavori Quest’opera, progettata e organizzata per essere un vero strumento operativo, affronta il tema della direzione lavori dal punto di vista tecnico, amministrativo e contabile ed è aggiornato allo stato dell’arte della normativa.



Anche per questo quaderno l’organizzazione del testo ha mantenuto l’impostazione di riconoscibilità delle informazioni presentate in modo da facilitare la consultazione dei vari argomenti trattati utilizzando schemi e tabelle che restituiscono con immediatezza gli aspetti di sintesi dei vari argomenti.



Le parti di testo con i riferimenti normativi (riportate integralmente) sono limitate soltanto agli elementi di maggior rilevanza per consentire l’immediata verifica del dettato normativo letterale degli aspetti più importanti.



Particolarmente utili, tra i vari contenuti, gli elenchi in ordine cronologico degli adempimenti sia tecnici che contabili a cui è tenuto il direttore dei lavori.



Sono affrontati tutti i temi e gli aspetti teorico.pratici per il direttore dei lavori, nello specifico:

- La direzione lavori e le procedure per l’affidamento dell’incarico

- Le attività e le funzioni del direttore dei lavori

- Le modifiche dei contratti e le varianti in corso d’opera

- Le responsabilità del direttore dei lavori

- I contenuti e gli adempimenti relativi alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e al Decreto Infrastrutture 49/2018.



Marco Agliata

Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali. Leggi descrizione Marco Agliata, 2022, Maggioli Editore 26.00 € 24.70 €

Foto:iStock.com/AmnajKhetsamtip