Istruttore tecnico e direttivo tecnico: esempi di tracce d’esame, per concorso Asmel e non solo

Abbiamo visto che Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali a cui aderiscono migliaia di Comuni italiani, ha recentemente bandito un maxi concorso per la creazione di 16 nuovi profili e ha emesso un ulteriore avviso per l’aggiornamento dei profili professionali del suo precedente concorso (>> ne abbiamo parlato in dettaglio in questo articolo, è possibile iscriversi solo fino al 22 marzo 2023).

Abbiamo già visto, in questo articolo, come prepararsi alla selezione, che consiste in un’unica prova scritta, e quali sono le materie specialistiche su cui verteranno le domande dedicate ai profili di area tecnica.

Per approfondire ulteriormente il supporto alla preparazione al concorso, vediamo ora invece le tracce delle prove d’esame per i profili di Istruttore Direttivo Tecnico e Istruttore Tecnico – Geometra estratte e non estratte in occasione delle selezioni relative al Concorso Asmel del 2022.

La preparazione su queste tracce è utile non solo per il Concorso Asmel ma anche per tutti i concorsi per Istruttore Tecnico e Istruttore Direttivo Tecnico attivi presso enti locali e comuni non aderenti all’Associazione (>> Qui trovi un elenco dei principali).

Istruttore direttivo tecnico tracce d’esame

Istruttore tecnico tracce d’esame

Tutte le tracce allegate sono tratte dalla pagina ufficiale in cui Asmel ha raccolto le tracce d’esame di tutti i profili per il suo concorso del 2022.

Per prepararsi invece ai quiz sulle materie comuni del Concorso Asmel 2023, consigliamo il manuale Concorso ASMEL 2023 Selezione per gli Enti locali Materie comuni. Teoria e Test. Il volume tratta in modo approfondito tutte le materie oggetto di test e, nella sezione online collegata al libro, sono disponibili anche quiz di inglese, teoria e quiz di informatica e un simulatore quiz.

A questo link è disponibile anche un simulatore gratuito dei quiz sulle materie comuni, mentre a questo link è possibile acquistare il corso online di preparazione alla prova scritta a cura di Luigi Tramontano.

